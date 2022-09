iPhone-tips: haal alles uit de camera van je iPhone 14 Pro

Heb je eindelijk je gloednieuwe iPhone 14 Pro (Max), en wil je alles uit de camera halen? Lees dan snel onze iPhone-tips van deze week!

iPhone-tips voor je iPhone 14 Pro camera

De iPhone 14 Pro ligt inmiddels al een paar weken in de winkels, maar vanwege de grote vraag kregen de meesten hem niet op dag 1 binnen. Nu steeds meer mensen de iPhone wel eindelijk in huis krijgen, vertellen we je in de iPhone-tips van deze week hoe je alles uit de nieuwe camera haalt. Zo schiet je de beste foto’s en video’s!

1. 48 megapixel inschakelen

De iPhone 14 Pro heeft een gloednieuwe 48-megapixel hoofdcamera – dat zijn vier keer meer pixels dan voorheen. Maar standaard worden deze pixels gecombineerd, waardoor je nog steeds eindigt met een 12-megapixel plaatje. Dat kan beter, en wel zo:

Ga op je iPhone naar ‘Instellingen>Camera>Bestandsstructuren’ en zet de schakelaar bij ‘ProRAW’ aan. Zorg er in hetzelfde menu voor dat de ProRAW-resolutie op ’48 MP’ staat. Open de Camera-app, en tik op het nieuw verschenen RAW-knopje. Zorg dat je de 1x-lens hebt geselecteerd, en schiet je eerste 48-megapixel foto!

Foto’s die je in de 48-megapixel-modus schiet, hebben wel een flink formaat. Dit kan oplopen tot 100 megabyte per foto. Gebruik de functie dus met mate!

2. Gebruik de 2x-stand

Het nieuwe zoomniveau ‘2x’ is bijzonder: hiermee gebruik je alleen de middelste 12 megapixels van de hoofdcamera. Zo zoom je dus als het ware een stukje in, terwijl je alle voordelen van de hoofdcamera – betere stabilisatie, hogere lichtgevoeligheid en een scherpere lens – behoudt. Wil je dus de scherpste zoomfoto’s ooit op een iPhone, dan moet je in de Camera-app even op de ‘2’ tikken!

3. Scherpere Filmmodus

De Filmmodus werd vorig jaar geïntroduceerd met de iPhone 13. Hiermee krijgt de achtergrond van je onderwerp een wazige achtergrond, net als in de Portretmodus. Dat ziet er heel filmisch uit, en het werkt op de nieuwe iPhone 14 Pro beter dan ooit dankzij een hogere 4K-resolutie. Zo stel je het in:

Open de Camera-app en tik op ‘Film’. Je ziet in beeld ‘HD – 30’ staan. Tik op ‘HD’. Er staat nu ‘4K – 30’. Dat betekent dat je nu in 4K schiet!

Eventueel kun je ook nog op ’30’ tikken om de framerate van je filmpje aan te passen. Die kan op de iPhone 14 Pro ook op 24 staan, om het hele effect nóg filmischer te maken.

4. Ga los met de Actiemodus

Nieuw in de iPhone 14 Pro is de Actiemodus. Hiermee gebruik je het middelste gedeelte van de ultragroothoeklens om een superstabiel filmpje te maken. Zo hoef je je gimbal of GoPro dus niet meer mee te nemen! Tik in de Camera-app op ‘Video’, en selecteer bovenaan het rennende mannetje. Je filmt nu in de Actiemodus. Zelfs bij snelle of stuiterende bewegingen blijft het beeld hierbij mooi stabiel, dus ga los!