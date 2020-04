iPhone schoonmaken? Maak je apparatuur bacterievrij met deze tools!

Tijdens de coronacrisis draaien je iPhone, AirPods en MacBook waarschijnlijk overuren. Tijdens dit intensieve gebruik moet je deze producten goed schoonmaken. Wil jij je iPhone schoonmaken? Wij hebben drie producten uitgelicht waarmee je jouw Apple producten weer schoon krijgt.

Misschien heb je wel gemerkt dat je telefoon, oordopjes en computer er wat viezer uit beginnen te zien. Je pakt deze apparaten meerdere keren per dag op en raakt ze bijna continu aan. Het is daarom fijn om je Apple apparatuur regelmatig even schoon te maken om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Maar ook gewoon omdat het een fijn opgeruimd gevoel geeft.

Wij hebben een aantal artikelen opgezocht waarmee je jouw geliefde Apple apparatuur gemakkelijk weer schoon krijgt.

AirPods schoonmaken

Te beginnen bij je AirPods en de AirPods case. Om deze spullen gemakkelijk (en goedkoop) schoon te maken zijn er speciale borsteltjes voor beschikbaar. Met deze borsteltjes poets je deze oortjes snel schoon, zodat je deze met een gerust hart weer kunt dragen. Voor nog geen vijf euro heb je al vijf van deze borsteltjes in huis.

Weet je niet waar je moet beginnen? lees snel onze tips over het schoonmaken van je AirPods!

iPhone schoonmaken

Dan je iPhone waarmee je de hele dag contact houdt met je familie, vrienden en collega’s. Je raakt het toestel en daarbij ook vooral het scherm, veel aan met je vingertoppen. Hierdoor kunnen er vlekken op het scherm ontstaan. Om deze vlekken te verwijderen kan je kiezen voor een schoonmaakdoekje. Maar als je het direct uitgebreid aan wil pakken, kan je ook meteen kiezen voor een volledige schoonmaakset.

In deze schoonmaakset vind je alles wat je nodig hebt om je iPhone weet helemaal schoon te krijgen. Denk hierbij aan schoonmaakdoekjes, een kleine spray, borsteltjes en wattenstokjes. Deze set is tevens bruikbaar voor je AirPods.

Wil je weten hoe je het schoonmaken van je iPhone moet aanpakken, bekijk dan snel onze iPhone schoonmaak tips!

Schoonmaken met UV licht

Heb je met je handen ergens aangezeten in de supermarkt en pak je daarna je telefoon? Dan kun je ervan uitgaan dat deze bacteriën vanaf je telefoon weer terugkeren op je bij thuiskomst net gewassen handen. Dit is geen prettig idee in deze tijd en je iPhone schoonmaken zou dus ook hoog op je prioriteitenlijstje moeten staan. Wil je zeker zijn dat je telefoon volledig vrij is van bacteriën, maak je iPhone dan schoon door middel van UV licht.

Met deze desinfectie UV-box zorg je ervoor dat 95 procent van de bacteriën op je toestel worden gedood. Binnen 6 minuten is je toestel wel helemaal schoon en klaar voor gebruik. Je kunt deze sterilisator ook gebruiken voor andere producten zoals je oordopjes, sleutels en sieraden.

Overige Apple producten schoonmaken

Ga je aan de slag met het schoonmaken met andere Apple producten zoals je MacBook of bijvoorbeeld een losse display? Bekijk hier onze schoonmaaktips zodat je apparatuur onbeschadigd schoon krijgt!

Macbook schoonmaak tips

Display schoonmaak tips