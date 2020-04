Is de geluidskwaliteit van je AirPods of AirPods Pro minder geworden? Of laadt de case niet helemaal goed op? Dan moet je misschien even je AirPods schoonmaken. Dit doe je zo.



AirPods schoonmaken in 4 stappen

Hoe vaak gebruik jij je AirPods? Waarschijnlijk best vaak. Dan kun je het best om de zoveel tijd je Airpods reinigen. Dit is niet alleen hygiënisch, maar het verbetert mogelijk ook de geluidskwaliteit. Je hebt nodig: een schone microvezeldoek, wattenstaafje, droge borstel en eventueel tandenstoker.

AirPods (Pro) schoonmaken doe je zo:

Haal de AirPods uit de oplaadcase en neem ze af met een schone microvezeldoek. Eventueel kun je de doek vochtig maken met water of een alcoholoplossing (70 procent) gebruiken, maar wees voorzichtig. Je kunt ook brillendoekjes gebruiken; Voor de rubberen uiteindes van de AirPods Pro kun je het beste de rubbertjes eraf halen en onder de kraan houden. Wrijf met je vingers erover heen om het goed schoon te maken. Het is beter om hierbij geen zeep of een ander schoonmaakmiddel te gebruiken. Maak ze goed droog met een schone doek. Klik de rubberen uiteindes pas terug nadat je het gaasje schoon hebt gemaakt; Is het gaasje van de AirPods smerig? Gebruik dan eerst een droog wattenstaafje om het meeste vuil te verwijderen. Om kleine viezigheid te verwijderen gebruik je een zachte, droge borstel. Een plakbandje of poster buddy helpt ook goed. Eventueel kun je ook een tandenstoker gebruiken, maar pas op dat je niks beschadigt.

Het belangrijkste is om geen ruwe, schurende materialen te gebruiken. AirPods zijn namelijk gemaakt van gevoelig materiaal. Ook moet je oppassen met water, omdat dit mogelijk in de oplaadpoorten terechtkomt en de oordopjes waterbestendig, maar niet waterdicht zijn.

AirPods doosje schoonmaken

Als je dan toch al bezig bent, kan je beter ook gelijk je AirPods case reinigen. Deze is van de buitenkant waarschijnlijk al vies geworden na een tijdje, maar ook binnenin kan zich veel vuil ophopen. Hiervoor gebruik je dezelfde benodigdheden als bij het schoonmaken van de AirPods zelf.

Je AirPods case schoonmaken doe je zo:

Reinig het AirPods doosje met een schone zachte doek door simpelweg de viezigheid weg te vegen. Blijft er nog vuil over, maak het doekje dan licht vochtig om zo de hardnekkigere viezigheid te verwijderen. Gebruik echter niet te veel water, want daar kan het doosje niet tegen; Om de binnenkant schoon te maken, pak je er weer een wattenstaafje bij. Veeg hiermee al het vuil uit het AirPods doosje. Ook hierbij kun je ervoor kiezen om een klein beetje vocht aan te brengen, hoewel je dit het best kan vermijden; Om overgebleven vuil in de randen van de case te verwijderen, kun je het best een tandenstoker gebruiken. Beweeg de tandenstoker tegen de randjes om zo het vuil weg te schrapen.

