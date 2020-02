Waarschijnlijk gebruik je je telefoon de hele dag, dus na verloop van tijd wordt hij smerig. Een iPhone schoonmaken is gelukkig zo gepiept. iPhoned laat zien hoe het werkt.

iPhone schoonmaken in 4 stappen

Vette vingers, stof en zand: je iPhone is smeriger dan je denkt. Volgens meerdere onderzoeken bevat de gemiddelde smartphone ruim 11,000 bacteriën per inch. Dat maakt je geliefde iPhone tien keer zo smerig als een toiletbril.

Maar, deze stelling is wel enigszins misleidend. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, houden de meeste mensen het kleinste kamertje namelijk ontzettend schoon. Het staat echter als een paal boven water dat de gemiddelde smartphone behoorlijk vies is. Je iPhone zo nu en dan schoonmaken is dan ook heel verstandig.

Dit heb je nodig

Twee microvezeldoekjes

Schoonmaakalcohol (of een beetje water)

Wattenstaafje

Zacht borsteltje

De eerste microvezeldoek gebruik je om het smerige oppervlak te reinigen, met de tweede neem je het toestel af. De schoonmaakalcohol is goed voor het verwijderen van vettigheid en vuil, maar een beetje water volstaat ook. Breng deze middelen nooit direct aan op je iPhone, maar gebruik een doekje.

1. Stof verwijderen

Het schoonmaken van je iPhone begint bij het verwijderen van stof. Stof kan echter zanddeeltjes bevatten, dus veeg het niet zomaar weg met je handen. Je wil immers geen krassen op je iPhone-scherm. Gebruik in plaats daarvan een borsteltje. Zet vooraf ook de iPhone uit.

2. Scherm schoonmaken

Heb je een iPhone 7 of nieuwer model? Dan is je smartphone resistent tegen water. Je kunt het scherm in dat geval schoonmaken met een microvezeldoekje en hier wat alcohol op doen (of water gebruiken). Wring het doekje goed uit en veeg voorzichtig zonder kracht te gebruiken over het scherm. Mensen met een ouder model kunnen beter geen water of alcoholoplossing gebruiken.

De combinatie van alcohol en microvezel zorgt ervoor dat alle vettigheid van het scherm komt. Maak tijdens het schoonmaken draaiende bewegingen met je hand. Zodra je klaar bent met afnemen herhaal je deze stap nog een keer, maar ditmaal met de droge microvezeldoek.

3. Oplaadpoort schoonmaken

Stof is de grootste vijand van elektronica. Dit goedje komt uiteindelijk terecht in alle openingen, waaronder de oplaadpoort. Dat is vervelend, want hierdoor laadt je iPhone uiteindelijk minder snel op, of werkt het zelfs helemaal niet meer.

Het is daarom verstandig om vastzittende stofdeeltjes weg te pulken met een wattenstaafje. Wees wel voorzichtig, want je moet geen onderdelen aanraken; die zijn erg gevoelig. Wanneer je een iPhone met aparte hoofdtelefooningang hebt is het verstandig deze ook te ontdoen van stof.

4. Eindig met de buitenkant

Het schoonmaken van je iPhone eindigt met de buitenkant. Neem deze eerst met een borstel (om het stof te verwijderen) en gebruik daarna een microvezeldoekje om vet en ander vuil weg te halen. Eventueel kun je hiervoor weer schoonmaakalcohol gebruiken, of water. Eindig het schoonmaken van je iPhone door het toestel af te nemen met een droog doekje.

Andere apparaten schoonmaken

