iPhone draadloos opladen kun je beter niet doen: dit zijn de nadelen

Laad jij je iPhone regelmatig draadloos op? Dat kun je volgens onderzoek beter niet doen. Dit zijn de nadelen van draadloos opladen bij de iPhone.

iPhone draadloos opladen

Het opladen van de iPhone gebeurt steeds vaker zonder kabel. Zeker na de introductie van de stand-by modus in iOS 17 zijn de draadloze opladers met MagSafe populairder geworden. Dat past binnen de visie van Apple, want er gaan al jaren geruchten dat het bedrijf van draadloos opladen de standaard wil maken. Toch is het nog lang niet zo ver, zeker nu blijkt dat er behoorlijk wat nadelen aan draadloos opladen kleven.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruik van draadloze opladers voor iPhone ervoor zorgt dat de kwaliteit van de accu sneller verslechtert. Dat heeft te maken met de temperatuur, bij het draadloos opladen wordt de iPhone in sommige gevallen veel te warm. Te hoge temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de batterijconditie van de iPhone veel sneller verslechtert. Daardoor is de accu van de iPhone eerder aan vervanging toe.

Meer nadelen

De verslechtering van de accu is niet het enige nadeel van draadloos opladen bij de iPhone. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat draadloze opladers vaak veel minder efficiënt zijn dan kabels. Dit was al langer bekend, waardoor Apple eerder een waarschuwing aan de Apple Support-pagina heeft toegevoegd. Bij draadloze opladers gaat vaak veel energie verloren, omdat niet alles door de iPhone wordt opgenomen.

Een draadloze oplader heeft daarom doorgaans meer stroom nodig om je iPhone volledig op te laden. Bij een kabel is dat niet het geval, want dan wordt alle stroom via één punt doorgegeven aan de telefoon. Gebruik je een slecht ontworpen draadloze lader? Dan kan die volgens onderzoek tot twee keer zoveel energie verbruiken dan een bekabelde verbinding doet. Daarnaast gaat het draadloos opladen van een iPhone vaak trager dan met een kabel.

Zo werkt draadloos opladen wél

Het draadloos opladen van je iPhone komt dus met verschillende nadelen. Gebruik jij iedere dag (of nacht) een draadloze oplader? Dan zijn er meerdere manieren om dit op een veilige manier te doen. Uit het onderzoek is gebleken dat opladers met de Qi2-standaard en MagSafe de minste stroom verspillen. Dit komt door de ronde magneten in de oplader, die naadloos aansluiten op de magneten in de iPhone.

Deze magneten zorgen ervoor dat er zo min mogelijk stroom verloren gaat bij het opladen, waarmee je voorkomt dat je energierekening onnodig stijgt. Controleer daarnaast goed of je iPhone niet te warm wordt als je de draadloze oplader gebruikt. Te hoge temperaturen zijn slecht voor de accu van je iPhone, dus het is belangrijk om dat in de gaten te houden. Gebruik daarom alleen draadloze opladers van betrouwbare merken als Belkin, Apple of Zens. Bekijk hier welke draadloze laders het beste zijn!