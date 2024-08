Heb je net de batterij vervangen in je AirTag, krijg je meteen de melding dat hij alweer leeg is. Wat is dat nou weer? Geen nood! Wij hebben de oplossing.

AirTag leeg ondanks nieuwe batterij? Dit is er aan de hand

Een AirTag is ontzettend handig en de batterij gaat ook best behoorlijk lang mee. Maar er komt een moment dat ook je vertrouwde AirTag een nieuw batterijtje nodig heeft. Voor de AirTag heb je dan een CR2032-batterij nodig. Dat is zo’n ronde, platte batterij die je vaak bij de kassa in de supermarkt ziet hangen.

Toch komt het wel eens voor dat je net de batterij hebt vervangen en je AirTag nog de melding geeft dat hij (bijna) leeg is. Je zou natuurlijk net een slechte batterij te pakken kunnen hebben, maar die kans is heel klein. Er is dan waarschijnlijk iets anders aan de hand.

Sommige van de knoopbatterijen hebben een speciale coating. Deze coating smaakt heel bitter en helpt te voorkomen dat baby’s een verdwaalde batterij inslikken. Deze coating zit niet alleen op batterijen, maar ook bijvoorbeeld de spelcartridges van de Nintendo Switch. We raden het overigens af om het zelf even te proeven, want het is echt heel smerig.

Door deze speciale laag heeft de AirTag problemen met deze knoopcellen. In een Apple Support-document is zelfs te lezen dat ‘sommige CR2032-batterijen met bitter smakende coatings mogelijk niet werken met de AirTag of andere producten die op batterijen werken.’

Je moet dus altijd even checken op de verpakking of de batterij met een AirTag werkt. Heb je toch een batterij met zo’n coating die niet problemen geeft? Dan kun je nog proberen om heel voorzichtig de coating eraf te schuren met een heel fijn stukje schuurpapier. Zorg er alleen wel voor dat je achteraf heel goed je handen wast.

