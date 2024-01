Heb je je iPhone al een tijdje, dan zul je al wel gemerkt hebben dat je hem inmiddels steeds vaker moet opladen. We leggen je uit waarom dat zo is en hoe je het enigszins kunt beperken.

Moet jij je iPhone steeds vaker opladen? Dit is de reden

Het zal geen nieuws voor je zijn dat batterijen niet het eeuwige leven hebben. De capaciteit neemt na verloop van tijd nou eenmaal af. Daar valt uiteindelijk niets aan te doen. Het enige waar je een beetje invloed op hebt, is in welke mate de capaciteit afneemt. En daarmee op hoe snel het begint dat je je iPhone vaker moet opladen. Om te begrijpen wat daar voor nodig is, moet je eerst weten hoe batterijen werken.

Alle batterijen werken op dezelfde manier. Ze bestaan uit drie delen: aan de ene kant een gedeelte waar energie in zit die er graag uit wil. Aan de andere kant een gedeelte waar juist geen energie in zit. Er tussenin zit een gedeelte dat de energie tegenhoudt. Wanneer de batterij energie levert, gaat de energie in de batterij van de ene naar de andere kant. Net zolang totdat die ene kant leeg is. Tijdens het opladen gaat de energie weer terug naar die kant.

In je iPhone zit een lithium-ion batterij

Batterijen met lithium zijn heel licht en kunnen toch veel energie opslaan. De lithium zit aan de kant waar de energie wordt opgeslagen. Levert de batterij energie, dan raken de lithiumatomen hun elektronen kwijt, waardoor het niet langer atomen zijn, maar ionen. De lithiumionen worden naar de andere kant verplaatst. Zijn ze allemaal verplaatst, dan is je batterij leeg.

Door het heen en weer verplaatsen van elektronen en ionen veranderen de andere materialen die in de batterij zitten en vormen barrières. Hoe meer je de batterij gebruikt, hoe groter die barrières worden en hoe moeizamer de ionen van de ene naar de andere kant kunnen. Dit is de reden dat je na verloop van tijd je iPhone steeds vaker moet opladen.

Je iPhone steeds vaker opladen is niet te vermijden

Het proces dat we hierboven beschrijven, gebeurt onherroepelijk. Je kunt het uiteindelijk niet tegenhouden. Je kunt het wel een tijdje uitstellen. Dat doe je door een goede oplader en goede kabel te gebruiken (bij voorkeur niet draadloos opladen), de batterij zoveel mogelijk tussen de 30 en 90 procent opgeladen te houden en je iPhone niet te heet te laten worden.

-> Lees meer over het correct opladen van je iPhone

