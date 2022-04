De beste controllers voor games op Apple Arcade (dit speelt zoveel beter)

Games op Apple Arcade zijn tof, maar met een goede gamepad wordt het spelen vele malen leuker. iPhoned vertelt je welke controllers het beste zijn voor het spelen van games op Apple Arcade.

De beste controllers voor Apple Arcade

Je hebt tegenwoordig een enorme keuze aan verschillende controllers die je kunt gebruiken voor games op Apple Arcade. Maar welke gamepad is nou eigenlijk de beste om te gamen op je iPhone? Wij hebben een top drie gemaakt en vertellen je meteen hoe je de controller verbindt met je iPhone, iPad of Mac.

1. PlayStation controller met DualSense

Misschien herken je deze controller en dat kan kloppen. Het is namelijk de controller die je ook bij de PlayStation 5 krijgt. Dat betekent echter niet dat hij alleen te gebruiken is op de spelcomputer. De PS5-controller is namelijk ook een van de beste controllers waarmee je games op Apple Arcade kan spelen. Want de DualSense-controller ligt zó lekker in de hand en de knoppen zijn bovendien makkelijk bereikbaar.

Het is wel jammer dat de DualSense-functie (je voelt hiermee trillingen en feedback in je controller) bij games op Apple Arcade niet werkt. Om deze controller te verbinden houd je de Share- en PlayStation-knop ingedrukt tot het licht van de controller begint te knipperen. Daarna maak je verbinding via bluetooth op je iPad, iPhone of Mac.

Heb je nog ergens een controller van je PlayStation 4 liggen? Mooi! Die controllers kan je namelijk ook gebruiken voor het spelen van games op Apple Arcade!

2. Draadloze Xbox controller

Ook deze controller is een bekende, want je krijgt hem namelijk bij de Xbox. Het design is al sinds de Xbox360 niet veel aangepast en dat heeft een reden. Ook de draadloze xbox-controller is een van de beste controllers voor games op Apple Arcade. En wil je écht iets speciaals? Dan is het zelfs mogelijk om je controller te personaliseren. Dat doe je bij Xbox Design Lab.

De Xbox-controller is fijn in gebruik en ligt prettig in de hand. De vierpuntsdruktoets (het grote plus-teken) voelt wel wat anders aan dan bij de PS5-controller, maar of je dat fijner vindt is een kwestie van smaak.

Je kunt batterijen in de gamepad doen of er een losse oplaadbare accu erbij kopen. Om de controller te verbinden druk je op het ronde knopje bovenop de controller tot het Xbox-logo begint te knipperen. Vervolgens maak je verbinding via bluetooth met je Apple-apparaat.

3. SteelSeries Nimbus+ gamepad

Deze controller wordt geleverd met een speciale houder, waarmee je de iPhone in kunt doen. Zo kan je overal lekker gamen zonder dat je eerst een plekje moet vinden om je iPhone ergens neer te zetten. Maar uiteraard werkt deze controller ook op iPad en al je andere Apple-apparaten.

Je kunt 50 uur gamen met een volle accu en de controller heeft zelfs een officiële Apple gelicentieerde draadloze connectiviteit voor alle Apple-producten.

Om de Nimbus+ te verbinden met je iPhone, iPad of Mac houd je eerst de Home-knop ingedrukt tot alle lampjes een voor een oplichten. Vervolgens maak je via bluetooth verbinding met je Apple-apparaat.

Games voor Apple Arcade

Ben je op zoek naar een aantal leuke Apple Arcade games? Lees dan het artikel ‘De beste Apple Arcade-games voor je iPhone‘ nog even door. Let op dat niet alle games op Apple Arcade ondersteuning hebben voor deze controllers.

