Mario Kart spelen op je vrienden via je iPhone, vanaf vandaag is het mogelijk. Zo werkt de Mario Kart Tour Multiplayer op je iPhone en iPad.



Mario Kart Tour multiplayer nu beschikbaar

We hebben er even op moeten wachten, maar de multiplayer van Mario Kart Tour is nu voor iedereen beschikbaar. De modus werd al een paar maanden getest en kun je vanaf vandaag zelf spelen.

Als je enkel tegen mensen uit Nederland wil racen, moet je de app toestemming geven tot je locatie. Daarnaast is er onderscheid tussen racen met bekenden en racen tegen vreemden. We leggen uit hoe dit werkt, zodat je binnen een minuutje kunt beginnen met racen. In beide gevallen geldt dat je de nieuwste versie van de app geïnstalleerd moet hebben. Controleer dus even of er een update klaarstaat in de App Store voordat je onderstaande stappen doorloopt.

Zo race je tegen vreemden in Mario Kart Tour

Open de Mario Kart Tour-app; Wacht tot de game is opgestart, tik dan op ‘multiplayer’ in de linker onderhoek van het scherm; Tik in het volgende scherm op ‘Standard Race’ of ‘Gold Race’; Wacht tot het spel tegenspelers gevonden heeft; Kies een racer en kartwagen.

De standaard race kun je vrijblijvend spelen, voor de gouden variant heb je een lidmaatschap nodig dat je via een in-app aankoop kunt aanschaffen.

Zo race je tegen je vrienden in Mario Kart Tour

Wil je tegen vrienden racen, dan moet je eerst elkaars vriendcodes uitwisselen. Dit doe je via het hoofdmenu door op ‘Friends’ te tikken. Vervolgens tik je op ‘Add Friend’ om een code in te vullen van iemand anders en om je eigen vriendcode te zien. Daarna kun je via onderstaande stappen een lobby aanmaken waar je vrienden zichzelf aan kunnen toevoegen.

Open de Mario Kart Tour-app; Wacht tot de game is opgestart, tik dan op ‘multiplayer’ in de linker onderhoek van het scherm; Tik op ‘Create Room’; Stel de snelheid en voorwerpen in en of je computergestuurde coureurs wil laten meerijden.

Toen Mario Kart Tour uitkwam was de teleurstelling bij veel spelers groot toen ze ontdekten dat er geen multiplayermodus aanwezig was. Ook nu zijn er nog wat opmerkelijke keuzes gemaakt door Nintendo. Zo zullen spelers die veel spelen of geld hebben betaald voor kartwagens en onderdelen het beter doen dan gratis spelers die een wat minder indrukwekkende collectie hebben. Dat probleem stipten we ook al aan in onze uitgebreide review van de game.

