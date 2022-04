De beste Apple Arcade games voor je iPhone. Pas op verslavend!￼

Voor een vast bedrag per maand krijg bij Apple Arcade toegang tot honderden iPhone-games. iPhoned laat je de beste en leukste titels op Apple Arcade zien, maar pas op: deze iPhone-games zijn ontzettend verslavend!

Apple Arcade: de leukste iPhone-games

De App Store staat vol leuke games, maar de gratis titels zitten vaak vol met reclame (of vragen je de hele tijd om geld). Daarnaast zijn de betaalde games vaak best prijzig. Er is gelukkig een betere manier om games op je iPhone te spelen, met Apple Arcade.

Met Apple Arcade krijg je voor een vast bedrag per maand (4,99 euro) toegang tot honderden games op je iPhone en iPad. En het mooie hiervan is: er zit nergens reclame in en er wordt nooit gevraagd of je meer geld wilt uitgeven.

Heb je eenmaal Apple Arcade, dan kun je de games meteen downloaden. De App Store heeft hiervoor een aparte sectie. Open de App Store en tik onderaan op ‘Arcade’. Om je alvast een idee te geven hebben we hieronder de leukste iPhone-games van Apple Arcade al voor je bij elkaar gezet.

Top 3 Apple Arcade puzzelgames

Voor puzzelfanaten is er genoeg te vinden in de Apple Arcade-sectie van de App Store. Vooral Monument Valley 2 is een prachtige game op iPhone die menig puzzelfanaat zeker zal aanspreken.

Monument Valley 2+: uitdagende puzzels met prachtige omgevingen, geïnspireerd op het werk van M.C. Escher.

Hidden Folks+: zoek naar verstopte poppetjes in miniatuur landschappen.

Solitaire by MobilityWare+: het bekende kaartspel, maar dan op je iPhone en iPad.

Top 3 Apple Arcade actiegames

Ben je op zoek naar wat meer actie? Dan mogen de Angry Birds niet ontbreken. De klassieke game heeft een nieuw likje verf gekregen en blijft een plezier om te spelen. Angry Birds Reloaded is ouderwets goed.

Angry Birds Reloaded: de vogels zijn terug in een nieuwe versie van waarschijnlijk het bekendste mobiele spel.

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat: speel mee op de maat van de muziek met een Japanse drum.

OddMar+: een uitdagende platform-game met een Viking in de hoofdrol.

Top 3 Apple Arcade avonturengames

Fans van avontuur kunnen met Oceanhorn 2 in hun handen wrijven. De game is te vergelijken met de populaire Nintendo-game: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En die vergelijking kan Oceanhorn 2 uitstekend doorstaan. Het is daarom ook een van de beste iPhone-games van dit moment.

Oceanhorn 2: ga op avontuur in de prachtige wereld van Gaia.

Castlevania: Grimoire of Souls: de succesvolle ‘Metroidvania’-serie is nu op Apple Arcade met een nieuw verhaal dat zich afspeelt nadat Dracula is verslagen.

Monster Hunter Stories+: vang en verzamel monsters en probeer uit te vinden wat er gaande is in de wereld van de monsterjagers.

Apple Arcade: iPhone-games (met een plus)

Zoals je misschien is opgevallen, hebben veel games op Apple Arcade een plus achter de titel. Dat betekent dat deze games al in de reguliere App Store te koop waren, maar nu onderdeel zijn van Apple Arcade.

Hier zit dus ook een voordeel aan vast, want net als de rest van de Apple Arcade-titels hebben deze games geen in-app-aankopen of reclame meer. Dit zijn enkele voorbeelden van games uit de App Store die nu ook bij Apple Arcade te vinden zijn: Crossy Road+, Jetpack Joyride+, Badland+ en Mini Metro+.

