Netflix-games downloaden: even zoeken, installeren en spelen maar

Heb je een Netflix-account? Leuk! Wist je dat je ook Netflix-games voor je iPhone en iPad daarmee kan downloaden? Waar je deze games kan vinden (en downloaden) vertelt iPhoned je!

Netflix-games downloaden en installeren

Netflix heeft nu verschillende games die je kan spelen. De games speel je niet in de Netflix-app, maar moet je eerst downloaden en installeren voordat je ermee aan de slag gaat. Voordat je begint met downloaden, heb je de volgende zaken nodig.

Een iPhone, iPod touch of iPad met iOS 15 of hoger

Een actief abonnement op Netflix

Voldoende vrije ruimte op je apparaat

Zo vind je de games

Het is soms wat lastig om de games in de Netflix-app te vinden. Er is bijvoorbeeld (nog) geen speciaal tabblad met de games. De Netflix-games vind je op de homepagina van je profiel, en zijn een beetje weggestopt tussen de films en series. Hieronder lees je hoe je de games makkelijk kan vinden en installeren.

Netflix-games downloaden en installeren Open de Netflix-app en tik op ‘Homepagina’; Scrol naar beneden tot je de rij met ‘Netflix Games’ ziet; Tik op de gewenste game en tik daarna op ‘Game downloaden’; Kies voor ‘Download’ of tik op het cloudpictogram; De game wordt gedownload en op je iPhone of iPad geïnstalleerd; Als de installatie voltooid is, kan je de game starten vanuit de Netflix-app of vanaf het startscherm van je iOS-device.

Soms moet je na stap 6 nog een keer inloggen met de accountgegevens van Netflix. Let op: Netflix-games zijn niet zichtbaar in kids-profielen.

Netflix-games installeren vanuit de App Store

Ook in de App Store zijn de Netflix-games te downloaden. Dit doe je op de volgende manier.

Open de App Store en zoek naar ‘Netflix inc’; Tik op ‘Netflix, Inc.’ onder het kopje ontwikkelaar; Onder het kopje ‘Apps en games’ verschijnen nu alle Netflix-games; Tik op ‘Downloaden’ of op het ‘cloudpictogram’; De game wordt gedownload en geïnstalleerd.

Apple Arcade: Apples ‘Netflix’ voor games

Op dit moment is het aanbod van te downloaden games op Netflix nogal magertjes. Een groot voordeel is dat je geen extra abonnement nodig voor het spelen van de spellen. Bovendien hebben de games geen advertenties. Wat dat betreft lijkt dit veel op Apple Arcade, de gamedienst van Apple.

In Apple Arcade vind je geen films, maar het games-aanbod een stuk groter. Voor een bedrag van 4,99 euro per maand krijg toegang tot ruim 200 spellen, zonder reclame of in-app aankopen. De spellen zijn te spelen op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

