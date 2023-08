Gamen op een Mac: de ultieme gids

De Mac staat niet bekend als ultieme gamemachine, maar toch kun je er goed op gamen. In deze gids leggen we uit hoe je dat doet!

Gamen op een Mac

Gaming is op de Mac nooit zo groot geworden als op de pc. Hoewel het aanbod langzaam verbetert, lijkt Apple deze vorm van entertainment nog steeds niet helemaal te snappen. In een recente presentatie was Death Stranding voor Mac het grote voorbeeld dat het bedrijf games nu echt serieus gaat nemen. Deze game kwam in 2019 al uit voor spelcomputers en in 2020 voor pc.

Wil je zelf gaan gamen op een Mac? In deze gids vertellen we wat de mogelijkheden zijn, welke software je moet hebben, wat voor apparaten je kunt aansluiten en uiteraard wat je zoal kunt spelen.

Waarom gamen op Mac en pc zo anders is

Op een pc met Windows heb je een gigantisch aanbod aan games ter beschikking. Daarnaast zijn nieuwe releases altijd direct beschikbaar. Bij Apple is het aanbod wat meer beperkt.

Voor gamers zijn pc’s interessanter, omdat je deze computers makkelijk kunt upgraden. Het is bijvoorbeeld vrij eenvoudig om een betere videokaart in een pc te stoppen voor mooiere graphics. Tevens werken de meeste gamemakers met DirectX om hun games te optimaliseren en deze software werkt niet op macOS. Het is dan vanwege de beperkte vraag vaak niet de moeite waard om deze games ook speelbaar te krijgen op een Mac.

Dit verschil wordt gelukkig steeds kleiner met de overstap naar Apple’s eigen chips. De M1- en M2-chips blijken prima games te kunnen draaien. Daarnaast heeft Apple recentelijk de Game Porting Toolkit geïntroduceerd, waardoor het voor gamemakers veel makkelijker is om hun DirectX-games van pc naar Mac over te zetten.

Controllers aansluiten op Mac

Je kunt natuurlijk een toetsenbord en muis gebruiken om te gamen, maar voor veel games is een controller fijner. Onder andere de controllers van de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S, kun je makkelijk draadloos aansluiten. Sinds macOS Ventura zijn ook enkele populaire racestuurtjes en pedalen te gebruiken.

Om een draadloze controller aan te sluiten, ga je naar Instellingen > Bluetooth en zet je vervolgens je controller in pairing-modus.

PlayStation 4-controller : Share- en PlayStation-knop tegelijk ingedrukt houden tot het lichtje aan de achterkant gaat knipperen.

: Share- en PlayStation-knop tegelijk ingedrukt houden tot het lichtje aan de achterkant gaat knipperen. PlayStation 5-controller : Create- en PlayStation-knop tegelijk ingedrukt houden tot de lichtbalk gaat knipperen.

: Create- en PlayStation-knop tegelijk ingedrukt houden tot de lichtbalk gaat knipperen. Xbox-controller: Houdt de pairingknop ingedrukt totdat het Xbox-logo gaat knipperen.

Vervolgens klik je op ‘Verbind’ op de Mac en is je controller verbonden!

Sinds macOS Ventura vind je in de instellingen een apart hoekje voor gamecontrollers (helemaal onderin). Hier kun je knoppen een andere functie geven. Denk aan het maken van een screenshot.

Waar vind je Mac-games

Een klein aanbod vind je direct bij Apple in de App Store, bij ‘categorieën > games’. Daar vind je onder andere Resident Evil Village, Disco Elysium, Psychonauts 2 en Rise of the Tomb Raider.

Steam is daarnaast de grootste digitale winkel voor het kopen van games, of het spelen van gratis games. Alternatieve digitale winkels zijn Good Old Games en de Epic Games Store. Zoek je meer kleine, experimentele games van individuele makers, dan kun je bij Itch.io terecht.

Apple heeft daarnaast nog Apple Arcade. Met een abonnement van 4,99 euro per maand kun je een flink aanbod aan smartphonegames op je Mac spelen. Games als Alba: A Wild Life Adventure, Oceanhorn 2, LEGO Star wars: Castaways en Sonic Racing werken goed met een controller.

Windows-games spelen en streamen

In bovenstaande winkels kun je games kopen die gemaakt zijn om op Mac te werken. Er is ook een manier om games op een Mac te spelen die alleen op Windows horen te werken, zoals bijvoorbeeld het populaire Diablo 4.

Heb je een Mac met een Intel-processor, dan gebruik je daar Boot Camp voor. Met Boot Camp kun je naast macOS ook Windows gebruiken op je Mac.

Heb je een Mac met Apple-chip (M1, M2 of nieuwer), dan is het wat lastiger. Je opties zijn dan om via de ingewikkelde Game Porting Toolkit van Apple te werken (niet aan te raden) of om door simpelweg de game te streamen. Streamen kan onder andere met Boosteroid, waarmee je losse games kunt streamen. Of via Shadow, waarmee je toegang krijgt tot een volledige Windows-pc.

Diablo 4.

Let op de systeemvereisten

Er zijn veel uiteenlopende games en veel verschillende Macs, en die kunnen niet allemaal fijn met elkaar samenwerken. Voordat je een game koopt, moet je dus goed kijken naar de systeemvereisten. Zo moet je checken welke versie van macOS je minimaal moet draaien, maar ook hoeveel werkgeheugen je nodig hebt en hoe snel de processor moet zijn.

Als je op het Apple-icoontje linksboven klikt en vervolgens op ‘Over deze Mac’, dan krijg je meer informatie over wat er in jouw Mac zit.

Waar je sowieso rekening mee moet houden is dat je voor grafisch indrukwekkende games, zoals Baldur’s Gate 3 of Resident Evil Village, wel echt minimaal een M1-chip nodig hebt.

Baldur’s Gate 3.

Je Mac optimaliseren voor het gamen

Ga je gamen? Zorg dan dat je eerst alle recente updates hebt binnengehaald en genoeg ruimte hebt om de game op je Mac te installeren. Daarnaast kunnen games behoorlijk belastend zijn voor je Mac, dus sluit zoveel mogelijk apps zodat alle rekenkracht naar de game gaat.

Vanaf macOS Sonoma biedt het besturingssysteem een speciale gamemodus, waarmee de game de hoogste prioriteit krijgt van de computer.

Daarnaast loont het altijd om in de instellingen van de game te duiken. Merk je dat een game niet soepel loopt, dan kun je in de instellingen bijvoorbeeld de resolutie verlagen of wat grafische opties uitschakelen.

Dit zijn de beste Mac-games

Maar wat ga je dan spelen? Hier vind je een selectie van enkele uitstekende games die voor Mac beschikbaar zijn in allerlei genres.

1. Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 van het Belgische Larian Studios is een bijzonder uitgebreid fantasyrollenspel, gebaseerd op de regels van Dungeons & Dragons. Dat betekent dat er bij elke actie een dobbelsteen wordt gerold om te zien of de actie slaagt of faalt. Mislukt het? Dan is dat geen probleem, want deze game is zo ongelooflijk uitgebreid, dat elk pad die je bewandelt zijn eigen verhalen heeft. Deze game kun je dus rustig meerdere keren spelen voor een compleet andere ervaring.

2. Hades

In Hades speel jij Zagreus, de zoon van Hades die niets liever wil dan uit de hel ontsnappen. Daarvoor zal hij eerst heel vaak dood moeten gaan. Deze game schittert door de heerlijke gevechten, toffe stijl en leuke personages.

3. De Sims 4

In De Sims kun je oneindig plezier beleven met het bouwen van huizen en het helpen van je sims. De Sims 4 is al relatief oud, maar de game is de afgelopen jaren enorm uitgebreid met nieuwe spullen. Zo worden paardenliefhebbers op hun wenken bediend met de nieuwe Paardenboerderij-uitbreiding.

4. Sid Meier’s Civilization VI

De iconisch Civilization-serie biedt al decennia lang plezier voor liefhebbers van diepgaande strategische games. In elke beurt kun je beperkte acties doen om jouw civilisatie verder te helpen. Maak je de juiste keuzes om je tegenstanders te slim af te zijn? Civilization VI kun je prima in je eentje spelen, maar de game schittert als je het tegen vrienden opneemt.

Civilization® VI Aspyr Media, Inc. € 69,99 via App Store via App Store

Disco Elysium

Net als Baldur’s Gate 3 biedt de game Disco Elysium je veel vrijheid bij het invullen van je personages en het verhaal, maar dat doet deze game in een moderne fantasysetting en zonder traditionele actie. Disco Elysium blinkt vooral uit door het schrijfwerk.

Disco Elysium - The Final Cut ZA/UM € 44,99 via App Store via App Store

Final Fantasy XIV

Zoek je een MMORPG op de Mac (zo’n game met talloze andere spelers in een gedeelde wereld), dan kun je het niet beter vinden dan Final Fantasy XIV. Mooi aan deze game is dat je een enorm deel gratis kunt spelen. Alleen als het dan echt bevalt, en je al tientallen tot honderden uren verder bent, kun je betalen om de rest te zien.

Stardew Valley

Als graphics niet het belangrijkst voor je zijn, maar je gewoon een fijne, leuke game wil waar je tijd in kunt besteden, dan moet je Stardew Valley proberen. In deze game erf je de verloederde boerderij van je opa, die je opknapt terwijl je relaties opbouwt met de bewoners van het nabijgelegen dorpje.

Resident Evil Village

Resident Evil Village is grafisch gezien een van de meest indrukwekkende games voor de Mac. In deze game speel je als Ethan Winters die in een doodenge nachtmerrie terechtkomt vol zombies en ander gespuis.