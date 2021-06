Xbox Cloud Gaming: zo speel je Xbox-games op de iPhone en Mac

Microsoft heeft Cloud Gaming uitgebracht. Met deze clouddienst kun je Xbox-games spelen op iedere iPhone, iPad of Mac(Book) en heb je dus geen dure gameconsole meer nodig. In dit artikel leggen we uit hoe je aan de slag gaat.

Lees verder na de advertentie.

Xbox Cloud Gaming op de Mac en andere Apple-apparaten

De toekomst van gaming is de cloud. In rap tempo zijn alle gamebedrijven bezig met het uitrollen van diensten waarmee je via het internet kunt gamen, zonder dat je een dure console nodig heeft.

Ook Microsoft heeft een eigen gamedienst. Met Cloud Gaming kun je voor een vast maandelijks bedrag allerlei Xbox-games spelen op de iPhone, iPad of Mac. Het enige dat je nodig hebt is een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate, een stabiele internetverbinding en een controller.

Check? Volg dan onderstaande aanwijzingen om aan de slag te gaan:

Ga naar de website van Xbox Cloud Gaming; Meld je aan voor de testversie van het Xbox-abonnement door de aanwijzingen op het scherm te volgen; Ga op je iPhone, iPad of Mac naar de website van Xbox Game Pass; Kies een game uit en begin met spelen!

Let op: je moet een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate hebben. Dit is het duurste abonnement van Xbox’ gamedienst. Alleen met het Ultimate-pakket kun je games vanuit de cloud spelen.

Ook goed om te weten: Xbox Cloud Gaming werkt alleen in de browsers van Safari, Chrome en Microsoft Edge. Speel je op een iPhone? Dan moet je minstens versie iOS 14.4 draaien. Verder raadt Microsoft aan om alleen te gamen als je internetverbinding minstens een snelheid van 10MB/per seconde haalt.

Daarbij moet je ook een geschikte controller hebben. Op de website van Microsoft staat een uitgebreide lijst met controllers waarmee je kunt gamen. Sommige spellen kun je ook bedienen met het touchscreen van je iPhone of iPad, maar dit geldt lang niet voor alle titels.

Alternatieven

Is Xbox Cloud Gaming toch niets voor jou? Wees niet getreurd, want er zijn genoeg alternatieven beschikbaar. Voor Apple-gebruikers is met name Apple Arcade geinig om eens uit te proberen. Je krijgt deze dienst gratis bij aanschaf van bijvoorbeeld een iPhone of Mac.

Ook Google Stadia is misschien de moeite waard. Deze dienst steekt net iets anders in elkaar dan Apple Arcade en Xbox Cloud Gaming. Je betaalt namelijk geen vast maandelijks bedrag om games te spelen, maar legt het hele aankoopbedrag van een spel op voorhand neer.

Voor meer informatie over Google Stadia kun je verder lezen op onze zustersite Android Planet.

Dit moet je weten over Google Stadia