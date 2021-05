Het scherm van de nieuwe 12,9 inch-iPad Pro is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Maar wat is er precies veranderd? En hoe zit het met het 11 inch-model? Dit moet je weten over het scherm van de iPad Pro 2021.

Maak kennis met het scherm van de iPad Pro 2021

Tijdens de presentatie van de nieuwe 12,9 inch-iPad Pro blies Apple hoog van de toren over het scherm. Dat draagt de naam Liquid Retina XDR-display. De term XDR (Extreme Dynamic Range) kennen we al van de Pro Display XDR, Apples peperdure monitor voor grafische professionals.

Het gaat om een zogeheten mini-led-scherm. Achter het display zit een matrix met meer dan 10.000 leds en 2500 dimbare zones. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

Zo haalt de nieuwe iPad Pro een maximale helderheid van maar liefst 1000 nits. De iPad Pro 2020 kwam tot 600. De piekhelderheid bedraagt zelfs 1600 nits, wat betekent dat het display korte tijd nóg feller kan. Dat is vooral leuk als je een film in HDR bekijkt en er bijvoorbeeld iets ontploft. Zo’n explosie zal op deze iPad bijna letterlijk oogverblindend zijn.

Ook het contrast is veel beter. Omdat het scherm zoveel dimbare zones bevat, kunnen delen van het scherm uitgeschakeld worden. Dat betekent dat zwarte delen ook echt zwart zijn.

De contrastverhouding van het scherm in de iPad Pro 2021 bedraagt maar liefst 1.000.000:1. Zijn voorganger kwam slechts tot ongeveer 1500:1. Oled-schermen hebben soms overigens een nog beter (in principe oneindig) contrast, maar halen een minder hoge helderheid.

Voor Apple zelf heeft mini-led nog enkele voordelen ten opzichte van oled. Zo zijn mini-led-schermen minder gevoelig voor inbranden en gaan ze dus langer mee. Daarnaast zijn ze gemakkelijker te produceren en liggen de kosten per scherm een stuk lager.

Hoe zit het met de 11 inch-variant?

Vind je de 12,9 inch-iPad Pro te groot? Ook de nieuwe 11 inch-variant heeft natuurlijk een prima display. Het gaat echter wel om hetzelfde lcd-scherm dat al in de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020 zat. Je moet het dus doen zonder de genoemde verbeteringen van zijn grotere broer. Het zou ons overigens niet verbazen als de volgende 11 inch-iPad Pro wél een XDR-display heeft.

