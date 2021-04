De iPad Pro 2021 is de grootste iPad-upgrade in jaren. In deze iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020-vergelijking zetten we grootste vernieuwingen op een rijtje. Ook geven we een aankoopadvies.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020 vergelijking

2020 was een rustig jaar voor de iPad Pro. Apples beste tablet kreeg er een cameralens en snellere chip bij, maar afgezien van de LiDAR-scanner bleven echt grote vernieuwingen uit.

Die vlieger gaat niet op voor 2021. Apples nieuwste iPad Pro is namelijk zowel aan de binnen- als buitenkant flink vernieuwd. In deze iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020 vergelijking zetten alle vernieuwingen daarom overzichtelijk op een rijtje.

1. Scherm: Pro stapt over naar mini-led

De iPad Pro 2021 maakt de overstap naar een mini-led-scherm en dat is een gigantische verbetering. Mini-led heeft een heel hoog dynamisch bereik (hdr) en blinkt uit in het weergeven van contrasten.

Dit komt omdat het scherm de achtergrondverlichting lokaal kan dimmen. Zodoende worden sommige pixels uitgezet, terwijl anderen juist actief worden. Er zitten in totaal 10,000 kleine ledlampjes in de nieuwste iPad Pro.

Apple zelf noemt deze schermtechniek Liquid Retina XDR. Het is namelijk vergelijkbaar met de Pro Display XDR, de duizenden euro’s kostende monitor van het bedrijf. Overigens heeft alleen de grootste iPad Pro 2021 (met 12,9 inch-scherm) een mini-led-scherm; het 11 inch-model houdt het bij lcd.

De iPad Pro 2020 heeft ook een lcd-scherm, welk formaat je ook in huis haalt. Er is niets mis met een lcd-scherm, maar hij legt het wel af tegen mini-led.

2. Hardware: MacBook-chip in een iPad

Ook onder de motorkap heeft Apple flink lopen sleutelen. De iPad Pro van 2021 wordt aangestuurd door een M1-processor en dat is dezelfde chip die de iMac 2021 en nieuwste MacBook Air en MacBook Pro van kracht voorziet. Kort samengevat is de beste iPad van 2021 daardoor qua snelheid gelijk aan een volwaardige computer.

Volgens Apple is de nieuwe Pro-tablet zo’n 50 procent sneller dan zijn voorganger. De iPad Pro 2020 heeft een A12Z Bionic-chip, die gebaseerd is op de processor van de iPhone XS (Max) uit 2018.

Verder heeft Apple de maximale opslagcapaciteit bij de iPad Pro 2021 opgekrikt van 1TB naar 2TB. Ook de hoeveelheid werkgeheugen is erop vooruit gegaan. Daar waar de iPad Pro van 2020 ‘slechts’ 6GB RAM heeft, begint de opvolger bij 8GB. Kies je de meest uitgebreide uitvoering, dan heb je maar liefst 16GB aan werkgeheugen tot je beschikking. Dat is meer RAM dan menig laptop heeft.

3. Camera verliest geen focus

2021 is een belangrijk jaar voor de iPad-camera. De nieuwste iPad Pro mag dan precies dezelfde camera’s achterop hebben als het model uit 2020, maar de selfiecamera is flink verbeterd.

Het 2021-model heeft voorop namelijk een 12 megapixel-TrueDepth-camera tegenover een 7 megapixel-variant op de 2020-versie. Verder heeft Apple de kijkhoek groter gemaakt, waardoor de selfiecamera tevens als groothoeklens functioneert.

Dat is nog niet alles, want de iPad Pro 2021 heeft ook een compleet nieuwe functie: Center Stage. Deze functie zorgt ervoor dat de frontcamera je volgt tijdens het videobellen. In een FaceTime-gesprek kun je dus bijvoorbeeld een beetje bewegen, want de selfiecamera houdt je continu in focus.

De achterste camera’s zijn dus identiek. Dit betekent dat zowel de iPad Pro 2020 als de opvolger een 12 megapixel-groothoekcamera en 10 megapixel-ultragroothoeklens hebben. Natuurlijk ook aanwezig: de LiDAR-scanner. Deze werd in 2020 geïntroduceerd en blinkt uit in het meten van dieptes. De LiDAR-scanner helpt daarom op de achtergrond met het mooier maken van portretfoto’s.

4. 5G en Thunderbolt

Na de iPhone 12 maakt ook de iPad de overstap naar 5G. Het Pro-model van 2021 kan als eerste Apple-tablet overweg met 5G. Dat is ook goed nieuws voor Nederlanders, want het nieuwe mobiele netwerk krijgt de komende jaren steeds meer vorm.

In 2022 rolt bijvoorbeeld de middenfrequentie van 5G uit, waardoor je (in theorie) veel sneller kunt internetten. Bovendien is de opvolger van 4G stabieler en heeft ‘ie meer capaciteit. Dat is fijn voor momenten van piekbelasting, bijvoorbeeld tijdens Oud & Nieuw wanneer iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar wenst. De iPad Pro van 2020 heeft geen ondersteuning voor 5G, maar alleen 4G.

Ook nieuw: de Thunderbolt-aansluiting van de iPad Pro 2021. Dankzij deze ingang kun je allerlei randapparatuur op de tablet aansluiten, zoals harde schijven. Ten opzichte van usb-c, de aansluiting van de vorige iPad Pro, kan Thunderbolt sneller data overschrijven. Het duurt dus bijvoorbeeld minder lang wanneer je grote videobestanden van/naar je tablet wil overplaatsen.

De overeenkomsten

Al met al is de iPad Pro 2021 dus een gigantische stap voorwaarts. De nieuwe tablet is veel krachtiger, kan met 5G overweg en het nieuwe mini-led-scherm geeft lcd-panelen het nakijken.

Maar er zijn ook overeenkomsten tussen de twee. Het design is bijvoorbeeld ongewijzigd. Zowel de iPad Pro 2021 als het 2020-model hebben een ‘plat’ design met ronde schermranden en bieden ondersteuning voor de Apple Pencil 2.

Ook op accugebied is weinig veranderd. Volgens Apple is dit echter geen probleem, omdat de iPad Pro 2021 wordt aangestuurd door de energiezuinige M1-chip. Verder kunnen beide Pro-generaties overweg met het Magic Keyboard.

Advies: overstappen, of niet?

We eindigen deze iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020 vergelijking met een aankoopadvies. Die is gelukkig vrij simpel: wie het beste van het beste wil kan het best de iPad Pro 2021 in huis halen. De nieuwe iPad Pro is flink verbeterd en biedt een betere prijs-kwaliteitsverhouding dan het model van 2020 destijds deed.

Bovendien is de 2021-versie meer toekomstbestendig, bijvoorbeeld dankzij de 5G-ondersteuning. Ook de overstap naar mini-led is een duurzame zet, want de beeldkwaliteit van films, games en series blijft maar verbeteren. Met de 2021 iPad Pro kun je hier ten volste van genieten.

Zoek je wel een goede iPad, maar is de 2021-versie je net iets te prijzig? Dan is de iPad Pro van 2020 een goed alternatief. De beste Apple-tablet van 2020 kan nog jaren mee en is allerminst een slechte aankoop, maar zijn opvolger is simpelweg beter. De iPad Pro 2020 is daarmee vooral interessant wanneer je ‘m flink goedkoop op de kop kunt tikken.

Prijs

De prijs van de iPad Pro 2021 is niet mals. Je betaalt 899 euro voor het instapmodel met 11 inch-scherm, net zoveel als zijn voorganger. Ga je voor de 12,9 inch-variant (mét mini-led-scherm), dan ben je 1219 euro lichter. Dat is 100 euro meer dan de 12,9 inch-iPad Pro van 2020 destijds kostte.

Kopen

De iPad Pro 2021 komt in twee schermformaten die respectievelijk 899 en 1219 euro kosten. De release vindt medio mei plaats en vanaf 30 april zijn de tablets te pre-orderen.

