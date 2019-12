Met de iOS 13.3-update ondersteunt ook Safari fysieke beveiligingssleutels, zoals de Yubikey. Zo zijn je accounts extra beveiligd. Benieuwd hoe dat werkt? iPhoned laat zien hoe het zit.

iOS 13.3 en beveiligingssleutels

Naast een nieuwe functie waarmee je een communicatielimiet kan instellen in iOS 13.3, is er nu ook volledige ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels. Een beveiligingssleutel is een kleine, platte sleutelhanger die je in je iPhone of computer kunt doen.

Zo’n sleutel voegt een tweede beveiligingslaag toe. Als je bijvoorbeeld vertrouwelijke bestanden in je online account bewaart, is het wel verstandig om dat te hebben. Je kunt dan voor belangrijke accounts instellen dat je naast een wachtwoord ook zo’n fysieke beveiligingssleutel nodig hebt. Dit wordt ook wel tweestapsverificatie of tweefactorauthenticatie genoemd.

Koppel de beveiligingssleutel met je iPhone

Als je de beveiligingssleutel op je iPhone wil gebruiken, zorg dan allereerst dat het apparaatje een Lightning-aansluiting heeft. Een aanrader is de YubiKey 5Ci. Volg de instructies van de beveiligingssleutel om het te koppelen met je iPhone. Als je de YubiKey gebruikt, kun je hier zien hoe je dat doet. Het werkt als volgt:

Ga in je browser naar een account dat je extra wil beveiligen, zoals je Google-account; In je instellingen, onder beveiliging, stel je authenticatie in twee stappen in. Bijvoorbeeld voor je Google-account doe je dat in je instellingen onder beveiliging. Bij ‘Inloggen bij Google’ kies je voor ‘Authenticatie in twee stappen’. Hier kies je voor de optie ‘Beveiligingssleutel’; Volg de instructies in je account om je beveiligingssleutel te koppelen; Zodra je nu inlogt op je account volgt er, na het invoeren van je wachtwoord, de opdracht om de beveiligingssleutel in je iPhone te doen; Stop de sleutel in de Lightning-poort en druk eventueel op het knopje van de beveiligingssleutel, om te verifiëren dat jij een persoon bent en geen robot.

Is het te veel moeite om dit iedere keer te doen als je inlogt? Je kunt er ook voor kiezen om je wachtwoord en sleutel te onthouden op je eigen iPhone of computer. Als je dan inlogt op een andere (publiekelijke) computer of iPhone, heb je de beveiligingssleutel wel nodig. Zo kan er nooit zomaar iemand in jouw account.



Wachtwoordmanager

Het is sowieso slim om een wachtwoordmanager te gebruiken. Hiermee sla je al je wachtwoorden op en genereer je lange, veilige passwords voor je accounts. Voor zo’n wachtwoordmanager kies je een hoofdwachtwoord, waarmee je toegang krijgt tot je kluis aan wachtwoorden.

→ Stappenplan: een wachtwoordmanager gaan gebruiken in 5 stappen

Met een losse tweestapsverificatie-app, zoals Google Authenticator en LastPass Authenticator, voeg je een extra beveiligingsstap toe aan je kluis en losse accounts. Toch is het zelfs met een wachtwoordmanager extra veilig om een fysieke beveiligingssleutel te hebben, omdat dit niet via internet gehackt kan worden.

Meer functies in iOS 13.3

Benieuwd naar andere functies in iOS 13.3? Check dan ons overzicht met alle nieuwe iOS 13.3-functies op een rij. Behalve nieuwe functies zijn er met de update ook een aantal bugs opgelost. Daarnaast doken de Powerbeats 4 met ‘Hé Siri’-ondersteuning in de code van de update op.