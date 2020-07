Wil je wél een iOS-update downloaden, maar kijk je liever eerst even de kat uit de boom? Dan kun je ervoor kiezen om nieuwe software wel te downloaden, maar niet direct te installeren. Zo werkt het.

iOS-update downloaden en installeren

De functie werd toegevoegd in iOS 13.6. Het was al langer mogelijk om iOS-updates automatisch te downloaden, maar sindsdien kun je aangeven of je deze update ook direct wil installeren. Je krijgt hiermee meer keuzevrijheid.

iOS-update downloaden en wel/niet automatisch installeren doe je zo:

Pak je iPhone (met minstens iOS 13.6) erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’; Druk op ‘Pas automatische updates’; Geef aan hoe jij het updaten wil regelen door de schakelaars te verschuiven.

Je ziet in dit menu twee vakjes staan. Wanneer je de bovenste optie activeert geef je toestemming om nieuwe iOS-updates automatisch te downloaden. Je hoeft dan dus geen toestemming meer te geven voor het binnenhalen van komende updates.

De onderste optie, ‘Installeer iOS-updates’, gaat over het gedeelte dat na het downloaden komt. Door de schakelaar hier te verschuiven (zodat het vakje groen wordt) geef je toestemming om nieuwe updates automatisch te installeren. Dit gebeurt ‘s avonds, wanneer je toestel aan de oplader hangt.

Wil je zelf de controle houden over of en wanneer jouw iPhone de nieuwste iOS-updates binnenhaalt? Dan kun je beide vakjes beter op grijs laten staan. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen wanneer je liever geen risico neemt. Sommige software-updates veroorzaken immers problemen bij gebruikers, zoals crashende apps en sneller leeglopende accu’s.

Door iOS-updates niet automatisch te downloaden en/of installeren kun je deze heisa voorkomen, omdat je een paar dagen kunt aankijken of de nieuwe software wel helemaal veilig is. Kies je voor gemak, dan zet je de schakelaar bij de twee opties op groen. Over het algemeen zijn iOS-updates goed getest voordat Apple ze uitbrengt, waardoor het risico op bugs klein is.

