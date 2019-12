Nu iOS 13.3 beschikbaar is, is het hoog tijd om de nieuwe functies en andere verbeteringen op een rijtje te zetten.



iOS 13.3 nu beschikbaar

Gisteravond bracht Apple updates uit voor de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. iOS 13.3 is vooral bedoeld om de software weer stabieler te maken, wat hard nodig is na de rommelige lancering van deze update in september. Naast deze onzichtbare verbeteringen zijn er ook wat aanpassingen gedaan die je wel kunt terugvinden in de software van je iPhone.

2. Schermtijd Communicatielimieten

De Schermtijd-functie wordt uitgebreid met de optie om communicatielimieten in te stellen. Dit is vooral bedoeld voor ouders die hiermee het iPhone-gebruik van hun kinderen beter aan banden kunnen leggen. Met de functie kun je bepalen met welke contactpersonen kinderen contact op kunnen nemen met de Telefoon- Berichten- en FaceTime-app.

3. Scherm Memoji- en Animoji-stickers af

Veel mensen vinden de Memoji- en Animoji-stickers die sinds iOS 13 standaard in het emoji-toetsenbord zitten leuk, maar er zullen minstens zoveel mensen zijn die de stickers nooit gebruiken. Voor die groep heeft Apple nu de optie toegevoegd om deze stickers uit te schakelen, zodat ze niet meer standaard in beeld verschijnen bij het openen van het emoji-toetsenbord.

4. Apple Watch-app icoontje

De kleinste verbetering die je waarschijnlijk nooit zou opvallen, vinden we terug in het app-icoon van de Apple Watch-app. Op het Apple Watch-icoontje was altijd een zwart puntje te zien op de digitale kroon, maar sinds de Apple Watch Series 4 is deze verdwenen.

Daar zit nu een zilverkleurige cirkel op, dus heeft Apple dit subtiele designverschil ook in het app-icoon terug laten komen. Een minimale aanpassing die wel weer goed laat zien dat Apple zijn oog voor detail nog niet verloren is.

