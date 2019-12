Is je kind ‘s avonds continu in de weer met haar of zijn iPhone? Of ben je zelf stiekem een tikkeltje smartphoneverslaafd? Dankzij communicatielimieten kun je ervoor zorgen dat je iPhone een stuk minder aantrekkelijk wordt, maar de functie is nog niet waterdicht.



Communicatielimieten instellen op iOS 13: zo werkt het

Een handige toevoeging in iOS 13.3 zijn communicatielimieten. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je hiermee de bereikbaarheid van je iPhone en/of iPad inperken. Ouders kunnen zo bijvoorbeeld instellen dat kinderen ‘s avonds niet eindeloos met klasgenoten kunnen bellen en FaceTimen. Je kunt de functie natuurlijk ook gebruiken om je eigen iPhone-verslaving aan te pakken.

Zo stel je communicatielimieten in:

Pak de iPhone of iPad van je kind erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Schermtijd’ en kies de optie ‘Communicatielimieten’; Tik vervolgens op de eerste optie om aan te geven met wie je kind contact mag hebben tijdens de toegestane schermtijd. Eventueel moet je hierbij de schermtijdcode invullen; Hetzelfde kun je doen voor de apparaatvrije tijd, dus bijvoorbeeld wanneer je kind eigenlijk zou moeten slapen.

De functie is dus opgebouwd uit twee functies: eentje voor overdag, en de ander voor tijdens de nachtelijke uren. Bij beide soorten communicatielimieten kun je aangeven met wie je kind allemaal contact mag hebben. Hierbij kun je kiezen voor iedereen, of enkel specifieke contacten aanwijzen. Ook kun je aangeven of hij/zij door anderen aan groepsgesprekken toegevoegd mag worden.

De communicatielimieten houden rekening met de door jouw aangegeven tijden waartussen de apparaatvrije tijd ingaat. Deze tijdstippen kun je in het hoofdmenu van Schermtijd aanpassen. Mag je kind tussen 21:00 uur en 7:00 uur bijvoorbeeld niet haar of zijn iPhone gebruiken? Dan gaat de tweede communicatielimiet ook aan.

In principe kan je kind dan geen contact met anderen hebben. Uiteraard is het wel mogelijk om je eigen nummer toe te voegen, of bijvoorbeeld die van je partner. Zo ben je altijd bereikbaar voor je kind, ook tijdens de nachtelijke uren. Noodnummers kunnen uiteraard altijd worden gebeld, ook tijdens de apparaatvrije tijd.

Ook interessant: Zo werkt Schermtijd op je iPhone en iPad



Dit gebeurt er

Heb je de filters aangezet? Dan krijgt je kind een melding op het scherm zodra hij/zij contact probeert te maken. De communicatielimieten werken voor de Telefoon-app, FaceTime, Berichten en iCloud-contacten. WhatsApp-berichten komen bijvoorbeeld gewoon binnen.

Bovendien beschikt de Mac nog niet over communicatielimieten, waardoor je kind in principe ook gewoon via de computer kan chatten. Ook andere chat-apps ontspringen de dans, waardoor communicatielimieten absoluut geen garantie zijn. Mogelijk wordt de functie in de toekomst uitgebreid.

Lees het laatste nieuws over Apple