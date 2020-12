Je hebt geen aparte app nodig om qr-codes met je iPhone te scannen. Apple heeft deze functie namelijk toegevoegd aan de standaard camera-app. In deze tip laten we zien hoe je een qr-code-scan met je iPhone maakt.

Zo scan je een qr-code met je iPhone

Een qr-code is een vierkante barcode die je kan scannen met je iPhone. De code verwijst je vaak naar een website of een bepaalde pagina op een website. Je vindt qr-codes overal: op verpakkingen, posters en zelfs bij restaurants.

Op de pagina waar de qr-code naar verwijst lees je bijvoorbeeld meer over voedingswaarden, achtergrondinformatie, een menukaart of informatie over een bepaalde actie. Qr-codes worden ook gebruikt bij betaalverzoeken, zoals bij Tikkie of in de mobiel bankieren-app van ING. Doorloop de stappen hieronder als je een qr-code vanaf je iPhone wil openen.

Controleer in de Instellingen-app bij ‘Camera’ of de optie ‘Scan QR-codes’ aan staat; Open de Camera-app; Richt je iPhone op de qr-code die je wil scannen. Er verschijnt een geel kader om de qr-code heen; Bovenin krijg je een notificatie van de gescande qr-code. Klik hierop en de website opent zich vanzelf in je standaardbrowser.

Probeer het hier zelf:

Snelkoppeling in het Bedieningspaneel

Als je een qr-code scant, kijk dan altijd goed naar de url waar je naartoe wordt gestuurd. Kwaadwillenden kunnen je na het scannen namelijk naar onveilige websites sturen. Sinds iOS 12 is het mogelijk om een handige snelkoppeling aan het bedieningspaneel toe te voegen. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en kies ‘Bedieningspaneel’; Kies ‘Pas regelaars aan’; Zoek de knop ‘QR-codelezer’ en tik op het groene plusje.

De qr-snelkoppeling is nu een standaard onderdeel van je Bedieningspaneel geworden. Door middel van Tik op de Achterkant kun je dan razendsnel je Bedieningspaneel openen en de qr-scanner tevoorschijn halen. Handig als je vaak qr-codes scant en er zo nog sneller toegang tot hebt.