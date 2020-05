iOS 13.5: Zo gaat Face ID om met een mondkapje

Vanaf iOS 13.5 houden je iPhone en iPad rekening met een mondkapje. Zo werkt deze slimmere vorm van gezichtsherkenning.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Face ID met mondkapje werkt net even anders

Nu meer mensen dan ooit een mondkapje dragen, heeft de Face ID-camera van de iPhone en iPad het ineens lastig om mensen te herkennen. Bij het maken van een gezichtsscan kijkt de camera naar heel het gezicht, wat nu voor bijna de helft is afgedekt. Dat zorgt voor foutmeldingen en frustraties bij gebruikers.

Daarom heeft Apple vanaf iOS 13.5 (de update die deze week verscheen) een speciale aanpassing doorgevoerd. Face ID ziet nu als mensen een mondkapje dragen, maar ontgrendelt je toestel dan nog niet. Door Face ID te laten werken met maar een halve scan van iemands gezicht, wordt de techniek ineens een stuk minder veilig. Om die reden ziet de camera wel als je een mondkapje draagt, maar blijft je toestel nog gewoon op slot zitten.

Toch doen je iPhone of iPad wel iets anders met die informatie. Zodra Face ID ziet dat je een mondkapje of andere vorm van gezichtsbedekking draagt, kun je direct je cijfercode invullen om het toestel te ontgrendelen. Normaal gesproken probeert Face ID een paar keer opnieuw je gezicht te scannen en moet je wachten tot je deze inlogcode kunt invoeren.

Op deze manier kun je dus ook als je gezicht voor een deel bedekt is je toestel weer sneller ontgrendelen. Het handmatig invullen van een cijfercode is nog steeds niet ideaal, maar totdat Apple een vingerafdrukscanner in het scherm van de iPhone verwerkt lijkt dit de beste tussenoplossing te zijn.

Installeer iOS 13.5

Om deze nieuwe Face ID voor mondkapjes te laten werken moet je dus eerst iOS 13.5 installeren. De update is inmiddels beschikbaar voor alle apparaten die ook iOS 13 ondersteunen. Naast deze aanpassing voor Face ID voegt de update de corona-API toe van Apple en Google, waar je in het onderstaande artikel alles over te weten komt.