Wil je afrekenen met Apple Pay, maar werkt het niet? In deze gids staan we stil bij alle manieren om Apples draadloze betaaldienst weer aan de praat te krijgen.

6 oplossingen voor wanneer Apple Pay niet werkt

1. Houd je iPhone goed bij het pinapparaat

Het is een cliché, maar daardoor niet minder waar. Zorg ervoor dat je de iPhone of Apple Watch tijdens het betalen op de juiste manier bij de lezer van de betaalterminal houdt. De nfc-chip van jouw apparaat moet verbinding maken met die van het pinapparaat.

Bij de meeste iPhones zit de nfc-chip vlakbij de achterste camera. Houd dit gedeelte dus tijdens het afrekenen bij het pinapparaat. Heb je een telefoonhoesje om je iPhone zitten? Haal die er dan even af, en kijk of je beschermcase de boosdoener is.

Wanneer je met een Apple Watch betaalt maakt het niet zoveel uit hoe je ‘m bij de betaalterminal houdt, omdat de nfc-chip in de horlogekast verwerkt is.

Verder is het ook de moeite waard om een ander pinapparaat in de winkel te proberen; mogelijk is één van de apparaten (gedeeltelijk) defect.

2. Houd je software up-to-date

Apple Pay is een verfijnde techniek die continu wordt bijgeschaafd. Het is daarom belangrijk om de software van je Apple-apparaat up-to-date te houden. Apple voert aan de lopende band verbeteringen door, onder meer om Apple Pay veilig te houden. Zorg er daarom voor dat je de meest recente versie van iOS, watchOS of macOS draait.

3. Check je saldo en limiet

Geld kun je maar één keer uitgeven, ook met Apple Pay. Wanneer de betaaldienst niet werkt, heb je dus mogelijk te weinig saldo op je rekening. Wanneer je ook niet kunt afrekenen met je normale pinpas is het dus tijd om even je banksaldo te checken.

Verder heb je bij Apple Pay uit veiligheidsoverwegingen te maken met betaallimieten. Dat is aan de ene kant fijn, want wanneer je iPhone gestolen wordt kan de dief niet in een keer je hele rekening leegtrekken.

Aan de andere kant kunnen deze limieten ervoor zorgen dat Apple Pay niet werkt, omdat je bijvoorbeeld het bedrag hebt overschreden. Het verschilt per bank hoe hoog deze limiet is. Bovendien kun je dit bedrag naar eigen voorkeur hoger en lager maken.

4. Check of er een storing is

Je staat bij de kassa en wil afrekenen met je iPhone maar krijgt een foutmelding: wat is er aan de hand? Mogelijk ligt het probleem niet bij jou, maar bij Apple. Via de speciale Systeemstatus-pagina kun je controleren of het betaalsysteem van de fabrikant momenteel hapert.

Is dit het geval? Dan zit er niets anders op dan geduld hebben. Zodra de Apple Pay-storing is opgelost moet je misschien wel je betaalkaart opnieuw toevoegen. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand artikel.

5. Ik kan mijn pas niet toevoegen

Kun je geen betaalkaart toevoegen, bijvoorbeeld omdat de knop hiervoor in de Wallet-app ontbreekt? Dan is je iPhone op de één of andere manier misschien geconfigureerd voor de verkeerde regio. Apple Pay is niet wereldwijd beschikbaar, dus het is belangrijk dat je Apple-apparaat weet dat je in Nederland probeert te betalen.

Op een iPhone open je de Instellingen-app, ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Taal en regio’. Kies vervolgens ‘Regio’, zorg dat Nederland geselecteerd is en druk op ‘Gereed’. Op een Apple Watch open je de Watch-app van de gekoppelde iPhone, tik je op ‘Mijn Watch’ en ga je naar ‘Algemeen’. Hierna ga je naar ‘Taal en regio’, ‘Regio’ en kies je vervolgens Nederland.

Op een MacBook Pro (met Touch ID) open je het Apple-menu en ga je naar ‘Taal en regio’. Zorg er vervolgens voor dat Nederland is geselecteerd. Als het goed is moet je de toevoegknop nu weer in de Wallet-app zien en kun je een betaalkaart toevoegen.

6. Lukt het niet?

Werkt Apple Pay nog steeds niet? Dan is er mogelijk meer aan de hand. In dat geval is het handig om contact op te nemen met de klantenservice van Apple. Een medewerker kijkt in dat geval met je mee en samen proberen jullie het probleem op te lossen.

