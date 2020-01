Nu Apple Pay voor meerdere banken beschikbaar is, kun je ook verschillende betaalpassen aanmelden. We laten zien hoe dit werkt en hoe je een primaire betaalpas kiest.



Apple Pay: meerdere passen aanmelden

We moesten er lang op wachten, maar inmiddels is Apple Pay al een tijdje in Nederland beschikbaar voor meerdere banken. Veel mensen hebben meerdere bankrekeningen, die soms bij verschillende banken zitten. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je een persoonlijke rekening hebt bij de ene bank en een gezamenlijke rekening bij de andere.

Gelukkig kun je zowel op je iPhone als Apple Watch gemakkelijk meerdere betaalpassen gebruiken. Weet je niet hoe je jouw eerste betaalpas activeert? Check dan even onze uitgebreide gids waarin we dit stap voor stap aan je uitleggen.

Heb je al een betaalpas in Apple Pay staan, dan is het nu tijd om er een tweede aan toe te voegen. Dit doe je eerst op je iPhone via onderstaande stappen.

Open de Wallet-app; Tik op het plusje in de rechter bovenhoek; Volg de stappen op het scherm en kies de juiste bank uit; Apple Pay is nu ingesteld op je iPhone.

Nadat de pas op je iPhone actief is, kun je ‘m gemakkelijk aanmelden via de Apple Watch-app op je iPhone.

Open de Apple Watch-app; Tik op ‘Wallet en Apple Pay’; Tik op ‘Voeg kaart toe’; Volg de stappen op het scherm om de pas aan je Watch te koppelen.

Je hebt nu twee verschillende betaalpassen in Apple Pay staan. Zodra je nu gaat betalen met je iPhone of Apple Watch, kun je schakelen tussen de passen door op de pas te tikken op je iPhone, of door over het scherm te vegen van je Apple Watch.

Een Apple Pay standaardkaart instellen

Waarschijnlijk gebruik je de ene betaalpas vaker dan de andere en om die reden kun je een standaardkaart instellen. Dit is de kaart die standaard als eerste in beeld verschijnt, wat het betalen net wat makkelijker en sneller maakt. Zo stel je deze standaardkaart in op je iPhone.

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Wallet en Apple Pay’; Kies ‘Standaardkaart’; Selecteer de pas die als eerste in beeld moet verschijnen.

Heb je dit gedaan, dan kun je hetzelfde doen op de Apple Watch. Hiermee stel je de betaalpas in die als eerste op je scherm verschijnt, zodat je niet meer hoeft te swipen.

Open de Apple Watch-app; Kies ‘Wallet en Apple Pay’; Kies ‘Standaardkaart’; Selecteer de pas die als eerste op je Watch moet verschijnen.

Ben je op zoek naar meer tips over Apple Pay? In het onderstaande overzicht hebben we allerlei handige trucjes op een rij gezet, zodat je alles uit de contactloze betaaldienst van Apple kunt halen.

Haal alles uit Apple Pay met onze tips