Met Apple Pay kun je zowel offline als online betalen met je Apple-apparaat. Sinds kort is het ook mogelijk om met een creditcard af te rekenen, mits je bank dit ondersteunt. In dit artikel laten we zien hoe je een creditcard aan Apple Pay toevoegt.

Stappenplan: Creditcard aan Apple Pay toevoegen

Ben je klant bij de Rabobank of ING én heb je een creditcard? Dan kun je deze kaart toevoegen aan Apple Pay, de betaaldienst van de iPhone-maker. Het grootste voordeel hieraan is dat je voortaan in winkels kunt betalen met je iPhone of Apple Watch. Dankzij Apple Pay hoef je dus geen fysieke betaalpas op zak te hebben. Zo voeg je de kredietkaart toe:

Beginnen Houd je creditcard bij de hand en open de Wallet-app op je iPhone; Koppelen in de Wallet-app Voeg de kaart toe door rechtsboven op het plustekentje te tikken. Selecteer vervolgens jouw bank (ING of Rabobank) en geef aan dat je een creditcard wil toevoegen; Pak je creditcard erbij Leg je creditcard vervolgens op tafel en richt je iPhone-camera er zo op dat ‘ie in de kaders valt. De betaalinformatie wordt nu automatisch uitgelezen. Werkt dit niet? Tik dan onderin op ‘Voer kaartinfo handmatig in’; Voor de beveiliging Vervolgens moet je de driecijferige beveiligingscode van je kaart opgeven om aan te tonen dat jij de rechtmatige eigenaar bent; Afronden Accepteer alle Apple Pay-voorwaarden en bevestig de koppeling via de app van jouw bank. Als het goed is zie je de creditcard nu in het overzicht van de Wallet-app terug en kun je ermee betalen.

Deze banken doen (niet) mee

Vooralsnog kun je alleen creditcards van ING en Rabobank aan Apple Pay toevoegen. Zit je bij een andere bank? Dan zit er niets anders op dan geduld hebben. De meeste banken hebben aangegeven te zijner tijd creditcard-ondersteuning toe te voegen, maar vaak zonder duidelijke deadline te communiceren. Deze banken hebben (nog) geen ondersteuning voor creditcards in Apple Pay:

ABN Amro

Bunq

SNS

Triodos

Knab

