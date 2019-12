Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, bekeek iPhoned in onze jaarlijkse rubriek elke iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates. Zijn deze toestellen anno 2020 nog de moeite waard om in huis te halen? Hier een overzicht van onze bevindingen.

Overzicht van de review-updates

Dit jaar bespraken we alle iPhones die op iOS 13 draaien: de iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS en iPhone XR. Per toestel beoordeelden we of deze in 2020 nog een goede koop was. In dit artikel zetten we alle review-updates op een rijtje.

iPhone 6S

De iPhone 6S is voor nu nog een goed toestel dat ook in 2020 goed meegaat. Het compacte toestel ligt goed in de hand en heeft nog alles wat je nodig hebt. Je draait met gemak meerdere zware apps tegelijk en ook de camera maakt prima foto’s. Het is echter wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het toestel binnenkort geen software-updates meer krijgt.

Doordat de prijs niet veel verschilt, zal de iPhone 7 voor veel mensen een betere keuze zijn, omdat het meer zekerheid biedt. Als je dus zeker wil zijn dat je er een paar jaar mee kan doen, is de iPhone 6S te erg verouderd. Als je dat niet erg vindt, dan is de iPhone 6S ook in 2020 nog een prima keuze.

Lees de volledige review-update van iPhone 6S

iPhone SE

De iPhone SE is de enige ‘kleine’ iPhone die je nog kunt kopen, maar het wordt steeds lastiger om deze aan te raden. Heb je nu al een iPhone SE, dan kun je er waarschijnlijk nog prima een jaartje mee door. Maar zoek je een nieuwe iPhone waar je langere tijd zoet mee bent, dan raden we aan om voor een nieuwer model te gaan. Dat maakt van de iPhone SE een prima toestel voor nu, maar niet voor de nabije toekomst.

Lees de volledige review-update van iPhone SE

iPhone 7

De iPhone 7 is in 2020 nog steeds een prima koop, maar de tijd dringt. Aan de ene kant is het toestel snel genoeg voor het gros van de mensen, de fotokwaliteit aardig en kent de telefoon geen gigantische tekortkomingen. Ook het prijskaartje is te rechtvaardigen.

Maar, de iPhone 7 krijgt waarschijnlijk nog maar één versie-update: iOS 14. Deze update komt waarschijnlijk in september 2020 uit. Hierna wordt het toestel mogelijk niet meer bijgewerkt met nieuwe functies. Wanneer je dus een toestel voor de langere termijn zoekt, kan het lonen om ook even bij de iPhone 8 te kijken, die nog een jaar langer ondersteund wordt.

Lees de volledige review-update van iPhone 7

iPhone 8

De iPhone 8 is anno 2020 niet zo modern en veelzijdig als nieuwere modellen, maar nog steeds een prima koop. Het toestel is lekker snel, krijgt nog zeker twee jaar iOS-updates en is door zijn compacte formaat ideaal voor mensen die hun smartphone met één hand willen bedienen. Alleen de camera is behoorlijk beperkt, maar als je alleen af en toe een kiekje wil maken, dan voldoet ‘ie nog prima. De iPhone 8 is misschien niet de meest spannende iPhone, maar wel een goede instapper.

Lees de volledige review-update van iPhone 8

iPhone X

Als je de iPhone X nog op zak hebt, dagelijks gebruikt en een upgrade te duur vindt, moet je het toestel zeker blijven houden. De snelheid is prima, je hebt veel mogelijkheden en qua camera’s en accuduur staat het toestel nog prima zijn mannetje.

Als je een goede refurbished iPhone X kan vinden, is dat misschien nog een interessant en betaalbaar alternatief. Een nieuwe iPhone X halen raden we echter niet aan. Je bent dan dief van je eigen portemonnee en de opvolger biedt betere specs voor minder geld.

Lees de volledige review-update van iPhone X

iPhone XS

De iPhone XS is nog maar net een jaar oud, wat hem ook in 2020 nog steeds een uitstekende smartphone maakt. Ben je echter nu van plan om een nieuwe iPhone te kopen, dan is de iPhone 11 voor dezelfde prijs wat ons betreft de betere keuze. Dat maakt van de iPhone XS in 2020 een lastig geval: enerzijds is het een uitstekend apparaat, maar door de huidige prijs zouden we hem toch niet zomaar meer aanbevelen. Kijk dus goed waar jij behoefte aan hebt in een smartphone en maak op basis daarvan je keuze.

Lees de volledige review-update van iPhone XS

iPhone XR

De iPhone XR gaat ook in 2020 nog goed mee. Al in 2018 was het toestel populair, omdat het voorzien is van alle moderne snufjes en de accu lang meegaat. In 2020 loopt voornamelijk de camera flink achter vergeleken met de nieuwe iPhones. Maak je voornamelijk overdag foto’s en hoef je niet het beste van het beste? Dan heb je met de iPhone XR een goede koop.

Lees de volledige review-update van iPhone XR