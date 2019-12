Reviewscore 8

Sinds de iPhone X zijn we gewend aan iPhones met voorkantvullende schermen en Face ID, maar bij de oudere iPhone 8 zien we hier niks van. In deze review-update bespreken we of de iPhone 8 in 2020 nog de moeite waard is.

Het testmodel voor deze review-update is ter beschikking gesteld door Partly.

Ook dit jaar op iPhoned: review-updates

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2020 in huis te halen. We bespraken eerder al hoe de iPhone 6S en iPhone SE in 2020 presteren. Ook gingen we opnieuw aan de slag met de iPhone 7 en nu leggen we de iPhone 8 onder de loep. De komende weken bespreken we alle iPhones die daarop volgen.

→ Review-update: de iPhone 6S

→ Review-update: de iPhone SE

→ Review-update: de iPhone 7

Ouderwets, maar compact design

Toen de iPhone 8 in 2017 werd aangekondigd, sneeuwde het toestel behoorlijk onder door de iPhone X. Dit innovatieve toestel introduceerde een compleet nieuw design met dunne schermranden, Face ID en een oled-display.

De iPhone 8 heeft deze vernieuwingen niet en is slechts een kleine verbetering ten opzichte van de iPhone 7. Apple verkoopt de 8 echter nog steeds; de smartphone is het goedkoopste toestel in de Apple Store en daarmee het instapmodel. Oudere toestellen, zoals de iPhone 7 en 6S, zijn overigens nog wel bij andere webwinkels verkrijgbaar.

Hoewel we fan zijn van het formaat van de iPhone 8, is het design inmiddels flink verouderd. Dit komt voornamelijk door de dikke schermranden, die we anno 2020 niet meer tegenkomen bij nieuwe smartphones. De iPhone 8 heeft bovendien een ouderwetse Touch ID-vingerafdrukscanner, maar die werkt nog steeds uitstekend en blijft een fijne manier om je telefoon te ontgrendelen.

Interessant is dat de iPhone 8 ons waarschijnlijk al een inkijkje geeft over de iPhone SE 2, die volgens geruchten begin 2020 wordt aangekondigd. Deze smartphone ziet er naar verluidt uit als een iPhone 8, maar beschikt wel over snelle hardware en een betere camera.

Erg goede prestaties

Hoewel de iPhone 8 er aan de buitenkant ouderwets uitziet, is de binnenkant dat zeker niet. De A11-chip, die ook in de iPhone X en iPhone 8 Plus zit, levert nog steeds uitstekende prestaties af. Vrijwel alle apps draaien vloeiend en multitasken gaat vlekkeloos.

Ook het spelen van zware games, zoals Call of Duty: Mobile en Fortnite, gaat prima. Hoewel het gamen op een klein 4,7 inch-scherm niet ideaal is, kan de interne hardware van de iPhone 8 het met gemak aan.

Het 4,7 inch-display heeft verder duidelijke voor- en nadelen. Aan de ene kant kun je door het compacte display de iPhone 8 prima met één hand bedienen, en dat is – als je de telefoon bijvoorbeeld naast de iPhone 11 of iPhone 11 Pro legt – een verademing. Aan de andere kant is het typen op een iPhone 8 iets moeilijker en kunnen we ons voorstellen dat je niet zo snel een Netflix-serie of film op het kleinere scherm aanzet.

Over de accuduur van de iPhone 8 hoef je je overigens geen zorgen te maken: die is gewoon prima en bij normaal gebruik haal je zonder problemen het einde van de dag. Fijn is dat de iPhone 8 ook draadloos opladen ondersteunt, zodat je ‘m gewoon op een oplaadpad kunt leggen om de accu bij te vullen.

Helaas duurt het opladen wel nogal lang, ook als je via een draadje oplaadt. De iPhone 8 ondersteunt snelladen, maar Apple levert slechts een 5 Watt-lader mee. Dat was in 2017 al ouderwets, en nu ronduit gênant. De benodigde adapter en kabel moet je daarom los aanschaffen.

Enkele camera is verouderd

Vooral aan de camera is te merken dat de iPhone 8 al een wat ouder toestel is. Het toestel heeft een enkele 12 megapixel-camera achterop, en die is simpelweg niet zo goed en veelzijdig als de camera’s van nieuwere iPhones. Niet alleen mis je een extra camera om bijvoorbeeld zonder kwaliteitsverlies te zoomen of om groothoekfoto’s te maken, de iPhone 8 heeft ook geen nachtmodus en portretmodus. Dat is anno 2020 nogal matig.

De iPhone 8 is echter zeker niet slecht en vooral met genoeg daglicht kun je nog steeds mooie kiekjes maken. Op foto’s is dan veel detail zichtbaar, kleuren zien er mooi uit en het dynamisch bereik is prima. Wordt het donker, dan zijn de cameraprestaties niet denderend. De enkele lens is niet bijzonder lichtsterk en daardoor zie je vrij snel ruis en onscherpe gedeeltes op foto’s.

Instapmodel gaat nog jaren mee

Apple verkoopt de iPhone 8 officieel voor 539 euro, al kun je bij veel webwinkels de telefoon voor een paar tientjes minder in huis halen. De iPhone 8 is dan alsnog niet goedkoop, maar je haalt wel een toestel in huis die nog jaren mee kan.

Apple blijft het toestel sowieso de komende twee jaar ondersteunen en ook de hardware kan nog wel even mee. Kies je voor een refurbished iPhone 8, dan betaal je zo’n 380 euro voor het toestel, en dat is een prima deal.

Conclusie iPhone 8 in 2020 review

De iPhone 8 is anno 2020 niet zo modern en veelzijdig als nieuwere modellen, maar nog steeds een prima koop. Het toestel is lekker snel, krijgt nog zeker twee jaar iOS-updates en is door zijn compacte formaat ideaal voor mensen die hun smartphone met één hand willen bedienen. Alleen de camera is behoorlijk beperkt, maar als je alleen af en toe een kiekje wil maken, dan voldoet ‘ie nog prima. De iPhone 8 is misschien niet de meest spannende iPhone, maar wel een goede instapper.

iPhone 8 kopen

Ben je na het lezen van deze iPhone 8 in 2020 review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? In onze prijsvergelijker kun je terecht voor de beste deals voor een losse iPhone 8 of iPhone 8 met abonnement. Wil je nog wat extra geld besparen, check dan de beste aanbiedingen voor een refurbished iPhone 8.