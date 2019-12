Review-update: de iPhone XS is in 2020 een lastig geval

Reviewscore 7,5

De iPhone XS is in 2020 nog steeds een uitstekende smartphone, maar niet direct de beste koop. In deze review-update laten we zien waarom we twijfelen over dit toptoestel van Apple.



Ook dit jaar op iPhoned: review-updates

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2020 in huis te halen. We bespraken eerder al hoe de iPhone 6S en iPhone SE in 2020 presteren. Ook gingen we opnieuw aan de slag met de iPhone 7, iPhone 8 en iPhone X. Na deze iPhone XS in 2020 review bespreken we de iPhone XR nog.

→ Review-update: de iPhone 6S

→ Review-update: de iPhone SE

→ Review-update: de iPhone 7

→ Review-update: de iPhone 8

→ Review-update: de iPhone X

iPhone XS in 2020: review-update

De iPhone XS is pas een jaar oud, wat deze review-update net iets anders maakt dan de iPhones die we de afgelopen weken besproken hebben. Met nog maar een maand of 15 op de teller is de iPhone XS uiteraard nog steeds een geweldige smartphone, die jaren meegaat. Toch is het apparaat niet alleen qua functionaliteit maar ook qua prijs al ingehaald door nieuwere modellen.

Laten we bij het begin beginnen: de iPhone XS is de opvolger van de iPhone X, met een ontwerp dat nagenoeg identiek is. Sterker nog: als je een iPhone X naast een iPhone XS legt is het haast onmogelijk om de twee van elkaar te onderscheiden. Toch heeft Apple een aantal verbeteringen doorgevoerd die de moeite waard zijn.

Allereerst is de A12-chip die het toestel draaiende houdt anno 2020 nog steeds razendsnel. Reken er maar op dat je nog jaren de nieuwste apps en games probleemloos kunt spelen en je moeiteloos meerdere apps open kunt hebben. Zo hebben we meerdere potjes Call of Duty: Mobile gespeeld (net zoals bij de andere iPhones die we een review-update hebben gegeven) en merkten we nauwelijks een verschil tussen hoe goed de iPhone XS het deed ten opzichte van de nieuwere iPhone 11 Pro.

Daarnaast heeft Apple de camera verbeterd met de introductie van Smart HDR, een cameratechniek die meerdere foto’s met verschillende soorten belichting schiet en daarna de beste elementen met elkaar combineert. Zo ontstaat er een ideale foto zonder dat jij hier iets extra’s voor hoeft te doen.

De iPhone 11 vs de iPhone XS

Maar nu we de camera bespreken zijn we direct aangekomen bij het punt waar de twijfel ons om het hart slaat. Een jaar na de iPhone XS bracht Apple namelijk de iPhone 11 uit, de opvolger van de iPhone XR die vooral op cameragebied een flinke sprong voorwaarts maakt. Een nieuwe iPhone XS is tegenwoordig net zo duur als een nieuwe iPhone 11, wat de keuze er niet makkelijker op maakt.

Kijken we puur naar de camera, dan is de iPhone 11 namelijk de betere keus. Het toestel heeft net als de iPhone XS een dubbele cameralens, inclusief een ultragroothoeklens waarmee je een veel groter gebied vast kunt leggen. Ook heeft de iPhone 11 toegang tot de nieuwe Nachtmodus, die voor veel betere foto’s in het donker zorgt.

Deze iPhone 11 is bovendien uitgerust met de A13-chip die weer net iets sneller is, een grotere accu waardoor het toestel veel langer meegaat en het feit dat het toestel een jaar langer ondersteund zal worden met software-updates.

Bovenstaande opsomming klinkt als slecht nieuws voor de iPhone XS, maar het ligt iets genuanceerder dan dat. Er zijn namelijk meerdere dingen die de iPhone XS wél beter doet dan de iPhone 11. Zo heeft de iPhone XS een mooier oled-scherm dan het lcd-display van de 11 en zijn de schermranden smaller. Ook heeft de iPhone XS-camera geen ultra-groothoeklens maar een telelens, waarmee je dus beter kunt inzoomen zonder kwaliteit te verliezen.

Het hangt dus maar net af wat jouw voorkeur is, maar als je het ons vraagt is de iPhone 11 een betere keuze dan de iPhone XS, puur door de sterk verbeterde camera en het feit dat het toestel een jaar nieuwer is.

De iPhone XS kan nog jaren mee

Heb je al een iPhone XS, of kun je het toestel ergens anders (bijvoorbeeld refurbished of tweedehands) goedkoper krijgen? Dan haal je met de XS ook in 2020 een fantastisch toestel in huis. Het apparaat heeft een Face ID-sensor waarmee je veilig inlogt en betalingen goed kunt keuren, een design dat nog steeds modern oogt en ondersteuning voor snelladen en e-sim.

Zoals we van Apple gewend zijn zal de XS nog jaren ondersteund worden met de nieuwste iOS-updates. Reken er dus maar op dat je de komende jaren aan de slag kunt blijven gaan met de nieuwste software-functies die het bedrijf jaarlijks introduceert.

Conclusie iPhone XS in 2020 review

De iPhone XS is nog maar net een jaar oud, wat hem ook in 2020 nog steeds een uitstekende smartphone maakt. Ben je echter nu van plan om een nieuwe iPhone te kopen, dan is de iPhone 11 voor dezelfde prijs wat ons betreft de betere keuze. Dat maakt van de iPhone XS in 2020 een lastig geval: enerzijds is het een uitstekend apparaat, maar door de huidige prijs zouden we hem toch niet zomaar meer aanbevelen. Kijk dus goed waar jij behoefte aan hebt in een smartphone en maak op basis daarvan je keuze.

iPhone XS kopen

Ben je na het lezen van deze iPhone XS in 2020 review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? In onze prijsvergelijker kun je terecht voor de beste deals voor een losse iPhone XS of iPhone XS met abonnement. Wil je nog wat extra geld besparen, check dan de beste aanbiedingen voor een refurbished iPhone XS.