Het einde van het jaar staat voor de deur, dus het wordt weer tijd voor onze jaarlijkse review-updates. Vandaag geven we antwoord op de vraag of de iPhone XS (Max) nog de moeite waard is in 2021.

De iPhone XS Max voor deze review-update is door iPhoned zelf aangeschaft.

iPhones gaan vaak lang mee en worden dan ook ook jarenlang verkocht. Daarom testen we jaarlijks alle iPhones die Apple nog ondersteunt met iOS-updates. In deze review-updates kijken we of de toestellen nog wel de moeite waard zijn om aan te schaffen in het komende jaar. Vandaag is het de beurt aan de iPhone XS (Max).

De iPhone XS en iPhone XS Max kwamen tegelijk in 2018 uit als opvolgers van de iPhone X uit 2017. Hoewel de XS (Max) in 2021 alweer drie kaarsjes mag uitblazen, blijft dit model ook komend jaar een geweldige smartphone. Maar dat zegt niet alles.

iPhone XS (Max) is inmiddels lang en breed ingehaald

Zoals vorig jaar ook al bleek, is de iPhone XS qua functionaliteit én prijs ingehaald door nieuwere modellen. Dat was al het geval met de komst van de iPhone 11, maar nu de iPhone 12-serie er is wordt dat alleen maar versterkt. De iPhone XS (Max) is namelijk niet goedkoper dan de iPhone 11 of iPhone 12, maar mist wel een aantal functies die de nieuwere toestellen wel hebben.

Het model wordt niet meer door Apple zelf verkocht, en de voorraad van verschillende webshops wordt steeds schaarser. Voor een nieuwe iPhone XS betaal je nu zo’n 700 euro. Voor een iPhone XS Max ben je zo’n 800 euro kwijt. De toestellen zijn echter refurbished nog wel voor een zachter prijsje te krijgen, maar als je voor een nieuw toestel wil gaan raden we de XS niet meer aan.

Vorig jaar had de iPhone XS (Max) nog als pluspunt dat het een mooier oled-scherm had dan het lcd-display van de iPhone 11. Ook de schermranden zijn iets dunner dan die van de iPhone 11. Dat argument gaat echter niet meer op voor de iPhone 12. Deze heeft Apple ook met een oled-scherm uitgerust, en door het nieuwe ontwerp dat met de iPhone 12-serie werd geïntroduceerd zijn de schermranden even dun.

De camera is goed, maar niet de beste

De iPhone XS (Max) introduceerde de Smart HDR-techniek. Hiermee worden de kleuren in je foto’s automatisch aangepast en mooier gemaakt. Als je een foto maakt, worden er in werkelijkheid namelijk meerdere foto’s tegelijk gemaakt met een andere belichting. De iPhone voegt de beste elementen hieruit samen in één foto. Hierdoor maak je mooiere foto’s zonder dat je daar iets extra’s voor hoeft te doen.

De camera van de iPhone XS is in 2021 dan ook nog steeds uitstekend. Toch hebben de nieuwere iPhones de camera van de XS (Max) wel echt ingehaald. De iPhone 11 en 12 maken ook gebruik van de Smart HDR -techniek, maar hebben daarnaast een ultragroothoeklens in huis.

De XS heeft echter wel weer een telelens, waarmee je zonder kwaliteitsverlies je onderwerp dichterbij kunt halen. Helaas doet deze het niet fantastisch als er weinig licht in de omgeving is. Daarnaast introduceerde de iPhone 11 nachtmodus, waarmee je ook in het donker goed belichte foto’s kunt maken. Deze nachtstand is niet op de XS aanwezig.

Op snelheid en accuduur is niets aan te merken

Op de snelheid van de iPhone XS is ook in 2021 niks aan te merken. Hoewel de iPhone 12 op een A14-processor draait, terwijl de iPhone XS (Max) het met een A12-chip moet doen, is het toestel ook in 2021 nog razendsnel.

Apps opent de iPhone moeiteloos en ook zwaardere apps en games zijn absoluut geen probleem. De iPhone 12 is een fractie van een seconde sneller met het opstarten van apps, maar in de praktijk merk je daar niets van. Ook van de accuduur is niets te zeggen. Het hangt natuurlijk van je gebruik af, maar aan het einde van de dag was accu van de XS (Max) na intensief gebruik nog voor zo’n 40% opgeladen.

De iPhone XS (Max) gaat in 2021 nog jaren mee, maar is niet de beste keus

Heb je al een iPhone XS (Max) of kun je er eentje goedkoop (tweedehands of refurbished) op de kop tikken, dan haal je een goede smartphone in huis waar je nog jaren mee vooruit kunt. Ben je nu op zoek naar een nieuw toestel, dan raden we de iPhone XS (Max) niet meer aan. Voor een prijskaartje van meer dan 700 euro doe je er namelijk goed aan om een nieuwere iPhone kiezen.

