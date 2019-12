3 redenen om de iPhone X in 2020 niet meer te kopen

Ben je op zoek naar een iPhone, dan is het misschien verleidelijk om nog een nieuwe iPhone X in 2020 te kopen. Toch is het misschien beter om voor een andere iPhone te kiezen.

Nieuwe iPhone X in 2020?

De iPhone X luidde een nieuw tijdperk in voor de iPhones. Met een ingrijpend nieuw uiterlijk, draadloos opladen en de introductie van een notch in het beeldscherm zette het in 2017 de nieuwe standaard voor hoe telefoons eruit moesten zien.

Eind 2019 is het nog steeds een goede telefoon, zo bleek onlangs uit onze review-update. Software draait nog altijd soepel, de prestaties zijn goed, de accuduur en dubbele camera voldoende. Heb je dus een iPhone X, dan kan die gerust nog een tijdje mee.

Ben je echter op zoek naar een nieuwe iPhone, dan is het een ander verhaal. Hoewel Apple zelf de iPhone X niet meer aanbiedt, is het toestel in vrijwel elke webshop nog gewoon nieuw te koop. Toch zijn er een aantal redenen om een nieuwe iPhone X vanaf nu lekker links te laten liggen.

Camera: links en rechts ingehaald

De iPhone X heeft een dubbele camera die bestaat uit twee camera’s die foto’s maken met een 12 megapixel-resolutie. Eén daarvan heeft een groothoeklens, de andere een telefotolens. Dat maakt mooie effecten mogelijk zoals de bekende portretfoto’s met studio-effect.

Maar deze opzet is inmiddels al ingehaald, bijvoorbeeld door Apple zelf. ‘Wil je meer met smartphonefotografie doen, dan begint de X wel echt achter te lopen’, zo luidde de conclusie in onze review-update. Nieuwere iPhones bieden een cameramodule aan met drie lenzen. Zo was de iPhone 11 Pro de eerste iPhone die naast een gewone camera ook een groothoekcamera en zoomcamera aan boord had.

Los van het aantal lenzen bieden nieuwe camera’s ook andere mogelijkheden. Zo voegde Apple in nieuwere modellen ook Night Mode toe. Daarmee komen foto’s die je in het donker maakt aanzienlijk beter uit de verf.

Software-ondersteuning: goed maar voor hoelang?

De iPhone X stamt uit 2017. Voor een iPhone is dat nog niet overdreven oud en Apple ondersteunt het toestel nog volledig met nieuwe software. Het gloednieuwe iOS 13 is onlangs voor het toestel uitgekomen en houdt de telefoon weer een tijdje relevant.

Dat duurt echter niet lang meer. Apple ondersteunt zijn toestellen gemiddeld vijf jaar lang met nieuwe software. Dat is lang, maar ook niet oneindig. Koop je nu een iPhone X dan heb je een toestel dat er al een paar jaar op heeft zitten. Een nieuwer model kan rekenen op ondersteuning die langer doorloopt en zorgt dat je dus langer plezier hebt van je smartphone.

Prijs: geen goede deal

Gelukkig is er keuze uit enkele prima nieuwere modellen. Het bijzondere is dat je voor nieuwe modellen soms zelfs nog minder betaalt dan voor de iPhone X.

Zo is een nieuwe iPhone XS momenteel, in onze prijsvergelijker bijna 100 euro goedkoper dan de oudere iPhone X. Daarvoor krijg je een toestel dat er vrijwel identiek uitziet, maar dan met de nieuwere A12-chip aan boord. En omdat de XS nieuwer is, loopt de softwareondersteuning naar verwachting ook weer wat langer door.

Ook de nog recentere iPhone 11 is qua prijs een prima alternatief. Daarmee heb je een model dat twee jaar jonger is dan de iPhone X, terwijl je nog steeds enkele tientjes bespaart. De iPhone 11 biedt onder meer een groter scherm, de nieuwere A13-chip en een betere selfiecamera. Ook kun je bij dit toestel kiezen voor meer gezellige kleurtjes, voor als je dat belangrijk vindt.

Refurbished iPhone X in 2020

Ben je toch in de markt voor een iPhone X in 2020, dan biedt een refurbished toestel de beste deal. Daarvoor betaal je al snel zo’n 40 procent minder dan voor een nieuw exemplaar.