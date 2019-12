Reviewscore 7,5

De iPhone XR was in 2018 een populair toestel, maar gaat deze relatief goedkope iPhone ook in 2020 nog goed mee?

iPhone XR in 2020: review-update

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, bekijkt iPhoned in deze jaarlijkse rubriek elke iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates. Zijn deze toestellen anno 2020 nog de moeite waard om in huis te halen?

Dit jaar bespreken we alle iPhones die op iOS 13 draaien: de iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, en de iPhone XR. In dit artikel kijken we of de iPhone XR ook in 2020 nog de moeite waard is.

Design en prestaties

De iPhone XR was in 2018 (en tevens 2019) een populair toestel. Dat is niet gek. Door de lage prijs, de moderne functies en natuurlijk de riante accu, was het een aantrekkelijke koop. De iPhone XR stond bij de launch al bekend als een smartphone met een uitstekende batterij en daar heb je ook in 2020 wat aan.

Het design van de iPhone is sinds de release van de iPhone XR nauwelijks veranderd. Daarom oogt de iPhone XR ook in 2020 nog modern. Het grootste verschil is dat er bij de nieuwe iPhones meerdere camera’s aan de achterkant zijn geplaatst. Daarnaast is de iPhone XR voorzien van de modernste snufjes, zoals Face ID, draadloos laden en e-sim. Daarmee is het toestel de goedkoopste iPhone die je met al deze functies kunt kopen.

Toch hoef je niet bang te zijn dat het toestel qua prestaties verouderd aanvoelt, want de iPhone XR gaat nog prima mee. Moderne Apple Arcade-games of Call of Duty: Mobile draaien soepel. Het wisselen van apps gaat wel iets minder vlot dan op moderne iPhones, en apps zullen op de achtergrond iets sneller afgesloten worden. In de praktijk heb je daar nauwelijks last van.

Camera en prijs

Vergeleken met de nieuwe iPhones, loopt de iPhone XR wel achter qua camera. Foto’s maken in het donker is bijvoorbeeld niet aan te raden, helemaal als er beweging is. Toch is er met de juiste belichting (en bijvoorbeeld wat hulp van mist), nog best wat moois van te maken. Overdag maakt de iPhone XR met een enkele camera prima kiekjes, inclusief portretmodus en Live Foto’s.

Als fotografie belangrijk voor je is, dan kan dat een struikelpunt zijn met de iPhone XR. Hoef je niet het nieuwste van het nieuwste, dan heeft dit toestel een meer dan prima camera waar je een hoop mooie foto’s mee kunt maken. Desnoods bewerk je de beelden na afloop een beetje.

Bij de lancering van de iPhone XR was het toestel vanaf 860 euro te koop. Inmiddels is die prijs bij Apple gezakt naar 709 euro. Maar houd ook onze prijsvergelijker in de gaten, want daar is het toestel soms voor rond de 630 euro te vinden.

Conclusie iPhone XR in 2020 review

De iPhone XR gaat ook in 2020 nog goed mee. Al in 2018 was het toestel populair, omdat het voorzien is van alle moderne snufjes en de accu lang meegaat. In 2020 loopt voornamelijk de camera flink achter vergeleken met de nieuwe iPhones. Maak je voornamelijk overdag foto’s en hoef je niet het beste van het beste? Dan heb je met de iPhone XR een goede koop.

Pluspunten iPhone XR Voorzien van alle moderne functies

Accu gaat lang mee

Draait moderne games zonder problemen

Relatief goedkoop Minpunten iPhone XR Camera maakt slechte foto’s in het donker

Niet zo vlot als nieuwe toestellen

iPhone XR kopen

Heb je interesse in de iPhone XR? Dan helpen we je op weg naar de beste deals. Zo kun je een iPhone XR nieuw los lopen, met een abonnement of refurbished.