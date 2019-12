Reviewscore 7,5

De iPhone X was de eerste iPhone met een notch, Face ID en oled-scherm. Het toestel werd in september 2017 aangekondigd. Of we de iPhone X in 2020 nog aanraden, lees je in deze review-update.



Review-updates: iPhone X in 2020

Een iPhone gaat makkelijk jaren mee, verliest maar langzaam zijn waarde en krijgt jarenlang updates van Apple. Toestellen zijn makkelijk jaren op de markt verkrijgbaar en daarom hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die nog iOS-updates krijgt testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2020 in huis te halen. We bespraken eerder al toestellen zoals de iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 en iPhone 8. De komende weken komen ook andere iPhones nog voorbij.

Design dat nog even mee kan

De iPhone X zag in september 2017 het levenslicht en was het vernieuwende toestel van de fabrikant. Een vingerafdrukscanner is niet meer aanwezig, het oled-scherm beslaat het overgrote deel van de voorkant en heeft een notch. In die inkeping zitten geavanceerde sensoren, waardoor Face ID (de snelle gezichtsherkenning) perfect werkt.

Het design was vernieuwend en dankzij de smalle schermranden nog relatief compact te noemen. Anno 2020 kan het design nog steeds mee en ook nieuwere iPhones delen dezelfde opzet. De notch is wat aan de grote kant en bij Android-toestellen is die veelal veel kleiner. Deze grootte is echter nodig vanwege de geavanceerde sensoren, een logische keuze dus.

Aan de achterkant zitten twee camera’s, die onder elkaar zijn geplaatst. Die module steekt flink uit en dat doet nog steeds wat af van het design. Bij de iPhone 11 zijn ook twee camera’s aanwezig, maar dat is net wat fijner afgewerkt. Een hoesje gebruiken is daarvoor al een slimme keuze; zo bescherm je de cameramodule namelijk ook. Tevens is het toestel erg gevoelig voor vingerafdrukken.

Toestel kan nog steeds alles aan

Qua looks kom je met de iPhone X nog steeds goed voor de dag en ook qua prestaties is dat het geval. Deze iPhone beschikt over de A11-chip, die nog steeds prima prestaties levert. Multitasken is dankzij de 3GB aan werkgeheugen ook geen enkel probleem.

Uiteraard hebben we ook weer flink wat potjes Call of Duty: Mobile gespeeld en ook daar zijn de prestaties van de iPhone X nog steeds uitstekend. Het oled-scherm is 5,8 inch groot en heeft een hoge resolutie. Daardoor ziet alles er ook nog eens goed uit en ook gamen met twee handen is geen probleem.

Door de relatief smalle schermranden is het toestel ook niet al te groot. Typen met één hand is mogelijk, maar soms wat gevaarlijk door de gladde behuizing. Twee handen is wat fijner, veiliger en daarmee kun je het toestel ook wat sneller bedienen. Een filmpje kijken op het scherm is prima te doen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in bed.

Ook over de accuduur hoef je ook geen zorgen te maken. De processor is krachtig, maar ook energiezuinig en iOS is geoptimaliseerd om batterij te besparen. Dat betekent in de praktijk dat je makkelijk de dag doorkomt.

Opladen kan via de Lightning-poort, wat gaat met 5 Watt via de meegeleverde oplader. Dat is te traag en was bij de release al niet fijn. Vandaag de dag loopt Apple daar helemaal mee achter. Zelf een krachtigere oplader kopen is mogelijk, maar kost je wel enkele tientjes. Draadloos opladen kan ook, wat werkt via Qi-technologie.

Dubbele camera doet nog steeds z’n ding

Ook op cameragebied kan de iPhone X nog een even mee, mits je niet de allerbeste kwaliteit verwacht. Het toestel stamt uit 2017 en op het gebied van de camera’s worden elk jaar grote stappen gezet. Dankzij de twee lenzen schiet je nog een prima portetfoto en ook in het algemeen zijn de foto’s mooi.

Wil je meer flexibiliteit en betere foto’s schieten in het donker, dan is het aan te raden om te kijken naar de nieuwste iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Foto’s van de iPhone X zijn overall goed om direct te delen via WhatsApp, Instagram of Facebook. Wil je meer met smartphonefotografie doen, dan begint de X wel echt achter te lopen.

Toestel wat je beter links kunt laten liggen

De iPhone X is niet meer officieel te koop via Apple zelf, maar is nog wel te vinden bij verschillende webwinkels. Wel worden de voorraden erg schaars en is er meer aanbod van de iPhone XR en iPhone XS. Vanaf zo’n 799 euro kun je het instapmodel met 64GB nog wel in huis halen, wat enkele tientjes hoger is dan de opvolger van dat toestel.

De iPhone XS haal je namelijk in huis vanaf zo’n 750 euro. Dat is wat ons betreft dan ook zeker de betere keuze. Dat toestel bevat iets nieuwere hardware en mogelijkheden, krijgt nog wat langer software-ondersteuning en is bovendien goedkoper.

Conclusie iPhone X in 2020 review

Als je de iPhone X nog op zak hebt, dagelijks gebruikt en een upgrade te duur vindt, moet je het toestel zeker blijven houden. De snelheid is prima, je hebt veel mogelijkheden en qua camera’s en accuduur staat het toestel nog prima zijn mannetje. Als je een goede refurbished iPhone X kan vinden, is dat misschien nog een interessant en betaalbaar alternatief. Een nieuwe iPhone X halen raden we echter niet aan. Je bent dan dief van je eigen portemonnee en de opvolger biedt betere specs voor minder geld.

iPhone X kopen

Ben je na het lezen van deze iPhone X in 2020 review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? Wij raden dan een refurbished iPhone X aan. Wil je toch een nieuw model, check dan onze prijsvergelijker voor een losse iPhone X of iPhone X met abonnement.