Reviewscore 8

De iPhone 7 kwam in 2016 uit en is nog steeds goed verkrijgbaar. Doe je er ook verstandig aan om de iPhone met fysieke thuisknop nu in huis te halen? Ja, de iPhone 7 is in 2020 nog steeds een goede aankoop, met één grote kanttekening.



Review-updates

Het is helemaal niet nodig om ieder jaar een nieuwe iPhone aan te schaffen. De telefoons gaan jaren mee en worden dan ook jarenlang verkocht. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates leggen we daarom jaarlijks langs de meetlat in review-updates.

Op die manier controleren we of het nog steeds de moeite waard is om dit toestel in huis te halen. Nadat de iPhone 6S de aftrap verzorgde is nu de iPhone 7 aan de beurt. In de rest van december voelen we ook de iPhone 8, iPhone X, iPhone XR en iPhone XS aan de tand.



De iPhone 7 in 2020

iPhones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden, en dat went snel. Daar waar ik vorig jaar nog schreef dat de iPhone 7 de gouden middenweg is voor mensen die de iPhone SE te klein vinden, maar de iPhone XS te groot, moet ik daar nu toch op terugkomen. Het ligt er namelijk vooral aan wat je ermee doet.

Wie veel filmpjes kijkt en games speelt, heeft waarschijnlijk een groter scherm nodig dan het 4,7 inch-paneel van de iPhone 7. Ben je vooral aan het bellen, WhatsApp’en en social media aan het checken? Dan is de iPhone 7 inderdaad precies groot genoeg voor de meeste mensen. Hierbij is het oudje dankzij zijn gewicht een stuk beter te dragen dan bijvoorbeeld de iPhone 11.

Het design van de iPhone 7 voelt nogal gedateerd aan. Het is absoluut een mooie telefoon, maar we zijn inmiddels aan het ontwerp gewend. Verder beschikt de iPhone 7 niet over Face ID, maar zul je het met Touch ID moeten doen. Naar mijn mening is dit nog steeds een fijne manier van ontgrendelen. Vergeet bovendien niet dat je de iPhone 7 niet draadloos kunt opladen.

Prestaties

De iPhone 7 heeft een A10 Fusion-processor. Deze is snel genoeg voor alledaagse taken als bellen, versturen van berichten en checken van social media. Bovendien gaat wisselen tussen apps redelijk snel en zonder problemen. Je stelt de verouderde processor pas echt op de proef door een grafisch veeleisende game als Call of Duty: Mobile te spelen.

Na het downloaden staan de graphics op “medium” ingesteld. Omwille van het testen heb ik handmatig voor “Very high” gekozen en ik moet zeggen: ik ben verrast. De game voelt erg vloeiend aan en ik heb tijdens mijn speelsessies geen last gehad van haperingen. Ook de beeldkwaliteit is uitstekend.

Het enige minpunt is het kleine scherm. Het is bijvoorbeeld best lastig om tegenstanders in de gaten te houden, want dankzij het 4,7 inch-scherm zie je vijanden bijna niet aankomen (al kan dit ook aan mijn gamekwaliteiten liggen). Bovendien is de besturing een tikkeltje onwennig, want je duimen raken elkaar soms bijna aan. Tot slot wordt het toestel behoorlijk warm.

Camera is niet meer de nieuwste

Apple heeft de laatste jaren steeds meer camera’s toegevoegd aan haar telefoons. Het is daarmee logisch dat de iPhone 7, die één 12 megapixel-camera heeft, het aflegt tegenover de iPhone 11 Pro, het topmodel van dit jaar dat met een driedubbele camera is uitgerust.

Toch kun je met de iPhone 7 prima foto’s maken. De optische beeldstabilisatie doet nog steeds zijn werk en dankzij het relatief grote diafragma vang je genoeg licht op. Ook beschikt de iPhone 7 over een hdr-stand, kun je Live Foto’s maken en bijvoorbeeld groepsfoto’s schieten dankzij de panoramamodus.

Maar, wanneer je een fanatieke fotograaf bent, kun je de iPhone 7 beter laten liggen. De fotokwaliteit is immers prima voor huis-tuin-en-keuken plaatjes, maar niet hoogstaand. Vooral tijdens de nachtelijke uren hebben de camera’s moeite om scherpe beelden vast te leggen. Ook de selfiecamera oogt soms ietwat dof.

Prijs: Een koopje

De iPhone 7 is nu voor ongeveer 350 euro verkrijgbaar. Wanneer je voor een refurbished-exemplaar gaat kun je hier nog eens maximaal 150 euro vanaf halen, maar dan krijg je wel een exemplaar met zichtbare gebruikerssporen. In 2016, toen de iPhone 7 uitkwam, moest je nog 769 euro neerleggen voor het 32GB-instapmodel.

In die jaren is het toestel dus ruim 40 procent in waarde gedaald. De grote vraag is dan ook: weegt deze prijsdaling op tegenover de feitelijke prestaties? Naar mijn mening wel. De iPhone 7 presteert prima, kent geen grote nadelen en wordt bovendien geüpdatet naar iOS 14. Qua prijs-kwaliteit zit het dus wel snor.

Conclusie: iPhone 7 in 2020 kopen

De iPhone 7 is in 2020 nog steeds een prima koop, maar de tijd dringt. Aan de ene kant is het toestel snel genoeg voor het gros van de mensen, de fotokwaliteit aardig en kent de telefoon geen gigantische tekortkomingen. Ook het prijskaartje is te rechtvaardigen.

Maar, de iPhone 7 krijgt waarschijnlijk nog maar één versie-update: iOS 14. Deze update komt waarschijnlijk in september 2020 uit. Hierna wordt het toestel mogelijk niet meer bijgewerkt met nieuwe functies. Wanneer je dus een toestel voor de langere termijn zoekt, kan het lonen om ook even bij de iPhone 8 te kijken, die nog een jaar langer ondersteund wordt.

Pluspunten iPhone 7 Presteert goed genoeg voor de meeste mensen

Handzaam formaat

Voordelig prijskaartje, helemaal als je voor refurbished kiest Minpunten iPhone 7 Krijgt nog maar één versie-update

Camerakwaliteit laat soms te wensen over

iPhone 7 kopen

Ben je er na het lezen van deze review-update uit en wil je een losse iPhone 7 kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals. Ook helpen we je op weg als je een iPhone 7 met abonnement wil. Heb je een beperkt budget? Overweeg dan eens om een refurbished iPhone 7 aan te schaffen.