Polestar 2 krijgt Apple CarPlay-ondersteuning via software-update

Eindelijk! Polestar voegt ondersteuning voor CarPlay toe aan de Polestar 2. Hierdoor heeft het merk zelfs een primeur te pakken, want het is de eerste auto met Android Automotive dat CarPlay ondersteunt. Zo krijg je de update!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Polestar 2 krijgt Apple CarPlay

Heb je een auto van Polestar, het elektromerk van Volvo? Dan moest je het lang doen zonder Apple CarPlay-ondersteuning. Daar komt nu eindelijk verandering in! Polestar heeft de iPhone-integratie toegevoegd aan zijn model Polestar 2. De nieuwste over-the-air update brengt ondersteuning voor Apple CarPlay, zo kondigde de fabrikant aan op Twitter.

Polestar-eigenaren kunnen hun iPhone na de update gebruiken via het infotainmentsysteem van de auto. Je iPhone neemt als het ware het scherm van je autoradio over. Met CarPlay gebruik je alles via de gewende iPhone-interface, zij het de navigatie, muziekbediening, Berichten of vele andere apps. Daarnaast is het babbelen met Siri direct geïntegreerd in het infotainmentsysteem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay komt beschikbaar als over-the-air update

CarPlay is nu beschikbaar als over-the-air update (OTA), aldus Polestar. Dat betekent dat het rechtstreeks via je auto kan worden geïnstalleerd. De update zal echter geleidelijk beschikbaar worden gemaakt. Wanneer het voor de eerste eigenaren in Nederland beschikbaar zal zijn, blijft nog even onduidelijk. Als alternatief is het ook mogelijk om de update door een Polestar-dealer te laten installeren. CarPlay werkt in de Polestar 2 overigens alleen bekabeld en niet draadloos.

Zoals boven al gezegd heeft Polestar een primeur met zijn CarPlay-ondersteuning. Want het infotainmentsysteeem van de Polestar 2 draait standaard op Android Automotive, en dat biedt nu dus voor het eerst ondersteuning voor Apple CarPlay. Het is waarschijnlijk ook de eerste keer dat iOS en Android netjes met elkaar samenwerken.

De auto’s van zustermerk Volvo draaien overigens ook op Android Automotive, maar hebben nóg geen CarPlay-ondersteuning. Volgens ons zal dat dus ook niet meer lang op zich laten wachten.

Polestar gaat ook CarPlay 2 ondersteunen

Polestar is ook een van de eerste automerken die ondersteuning voor de volgende generatie van Apple CarPlay heeft aangekondigd. Deze nieuwe versie neemt niet alleen het infotainmentsysteem over, maar meteen het hele dashboard. Bovendien maakt het directe bediening van voertuigfuncties zoals airconditioning en stoelverwarming mogelijk.

Polestar heeft nog geen concrete details gegeven, dus het is nog niet bekend of deze ondersteuning ook via een software-update kan worden toegevoegd. Volgens Apple zullen de eerste auto’s met CarPlay 2 pas eind 2023 worden aangekondigd, zodat ze waarschijnlijk niet voor 2024 op de weg of bij de dealer zullen staan.