Is de nieuwe versie van CarPlay hét bewijs voor een Apple Car?

Tijdens de keynote van WWDC 2022 was er (onverwachts) nieuws over een nieuwe versie van software voor auto’s: CarPlay. De software wakkert de geruchten over een elektrische auto van Apple verder aan: is de Apple Car eindelijk in zicht?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Komt er dan eindelijk een Apple Car?

Tijdens de keynote van WWDC 2022 was er nieuws over iOS 16, macOS 13 Ventura en een nieuwe MacBook Air 2022. We werden ook verrast door de hernieuwde versie van CarPlay. Die lijkt een voorteken te zijn van de langverwachte Apple Car.

Het enige wat Apple eigenlijk prijs gaf, is dat CarPlay universeler wordt voor nieuwe elektrische auto’s. Het besturingssysteem van Apple gaat op veel formaten schermen werken. Krijgt Tesla een nieuwe concurrent? In dit artikel lees je onze verwachtingen en de redenatie daarachter.

iOS 16: CarPlay is een grote belofte

Mark Gurman, een betrouwbare analist rondom al het Apple-nieuws denkt het te weten: Apple werkt langzamerhand toe naar een eigen ontworpen auto. CarPlay is niet alleen bedoeld voor muziek en navigatie. Nee, gaat verder dan een ‘simpel’ infotainment-systeem. Dat betekent dat ook de snelheidsmeters en bijvoorbeeld de koplampen via de software van Apple gaan draaien.

Deze nieuwe versie van CarPlay werkt volgens hem op meerdere manieren in het voordeel van Apple. Ten eerste went het publiek aan een interface van Apple in een (elektrische) auto. Met CarPlay zou een nieuwe Apple Car niet als onwerkelijk worden ontvangen.

Apple zou met CarPlay data verzamelen

Naast het wennen aan een Apple Car-interface zou het ondersteunen van zoveel mogelijk andere auto’s Apple een groot voordeel geven in het verzamelen van data. Met de nieuwe universele versie van CarPlay, die we naar verwachting voor het eerst in 2023 in auto’s zien, leert Apple veel over rijgedrag en het algemene gebruik van een auto.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook zou een verdere doop in het ecosysteem van Apple ervoor zorgen dat men niet overstapt op een Android-telefoon. Een auto ruil je niet zo snel in, dus waarom zou je je telefoon dan wel omwisselen?

Extra inkomsten met CarPlay voor Apple

CarPlay kan ook een extra bron van inkomsten worden voor Apple. Op het moment is de auto nog de enige plek waar de producten van Apple niet gebruikt mogen worden. Het is dus een markt die nog open ligt voor het bedrijf uit Cupertino. Fabrikanten mogen op het moment CarPlay (nog) gratis in hun auto’s integreren. In de toekomst zou hiervoor betaald moeten worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als de volgende versie van CarPlay het goed doet, is het mogelijk dat Apple de service volledig in een auto integreert. Een iPhone meenemen is dan niet meer nodig. Google doet dit met Android Auto allang. Het feit dat de software op elk nieuw autoscherm zou werken, zegt hier eigenlijk meer over dan Apple misschien zou willen.

Aan de andere kant kunnen we ons ook voorstellen dat autofabrikanten dit juist in eigen hand willen houden. Denk aan het sjoemelsoftware-schandaal van Volkswagen (Dieselgate) die niet-kloppende uitstoot-metertjes hadden. Zij zouden zelf de verantwoordelijkheid willen (en moeten) dragen.

Wat is Apple nu echt aan het ontwikkelen?

Maar, hoe ver is de Apple Car nu echt? Onlangs hoorde we nog dat het Apple Car-team tijdelijk was opgeheven om de 2025-deadline te halen. Dit ‘Project Titan’ is nu in handen van Kevin Lynch (verantwoordelijk voor de populaire Apple Watch). Lynch en Project Titan hebben volgens Gurman enorm veel last van het wereldwijde chiptekort.

Mark Gurman meldt echter dat Apple een aantal van de beste ontwerpers uit de auto-industrie heeft aangetrokken om de auto écht van vorm te voorzien. Toch wordt er nog steeds getwijfeld of 2025 gehaald gaat worden. Misschien wacht Apple op groen licht voor zelfrijdende auto’s. Al met al, zelfs zonder deze autonome optie zou een Apple Car met CarPlay het Telsa knap lastig kunnen maken.

Wil je meer nieuws volgen over Apple Car en CarPlay Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.