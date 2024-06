Netflix werkt aan gratis abonnement (met deze nadelen)

Netflix is de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden, maar werkt nu in een aantal landen aan een gratis abonnement. Dit weten we al.

Netflix overweegt gratis abonnement

Heb je een abonnement op Netflix, maar kijk je maar eens in de zoveel tijd een film of serie? Dan hebben we goed nieuws, want Netflix werkt aan een gratis abonnement voor Europa en Azië. Dit is een opvallende keuze van de streamingdienst, alle abonnementen zijn de laatste jaren juist duurder geworden. Zo zijn de prijzen van het Basic-, Standaard- en Premium-abonnement recent nog met een paar euro verhoogd.

Het lijkt er nu op dat er een vierde abonnement wordt geïntroduceerd, waarbij je Netflix volledig gratis kunt gebruiken. Je hoeft als gebruiker dan alleen een account aan te maken en het gratis abonnement te selecteren. Vervolgens krijg je toegang tot alle content die op de streamingdienst te zien is. Het nieuwe abonnement heeft één groot nadeel, want er worden advertenties afgespeeld tussen het kijken door.

Nieuw abonnement heeft nadelen

Met de nieuwe abonnementsoptie probeert Netflix de inkomsten van advertenties op te hogen. Volgens het bedrijf is dit gratis abonnement vooral bedoeld voor gebruikers die weinig films en series kijken. Zij hoeven dan geen maandelijks bedrag meer te betalen, maar krijgen wel reclame te zien. Het is niet bekend hoeveel advertenties dat zijn, mogelijk wordt de film of serie ook tussendoor onderbroken door reclames.

Het is de verwachting dat het gratis abonnement op Netflix ook andere nadelen met zich meebrengt. Zo is het waarschijnlijk niet mogelijk om titels te downloaden, waardoor je ze niet meer offline kunt bekijken. Ook kun je vermoedelijk op slechts één ondersteund apparaat tegelijk kijken en heeft het abonnement geen ondersteuning voor de hoogste beeldkwaliteit. Wil je deze nadelen niet? Dan moet je toch betalen voor de streamingdienst.

Meer abonnees werven

Dat nu bekend wordt dat Netflix werkt aan een gratis abonnement is verrassend, zeker omdat andere streamingdiensten recent juist betaalde abonnementen mét advertenties introduceerden. Op dit moment is Netflix nog het kijkplatform met de meeste abonnees wereldwijd, maar die positie wordt steeds moeilijker te behouden door de opkomst van Disney Plus en Amazon Prime. Met het gratis abonnement wil Netflix meer vaste abonnees aan zich binden.

Het is nog onduidelijk wanneer de streamingdienst het nieuwe abonnement lanceert. Volgens geruchten brengt Netflix het gratis abonnement in ieder geval eerst naar landen in Europa en Azië. Pas daarna overweegt Netflix om de nieuwe abonnementsoptie ook naar de Verenigde Staten te brengen. Ben je inmiddels uitgekeken op Netflix en ben je op zoek naar een andere dienst? Bekijk dan hier alle opties:

