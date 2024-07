Goedkoopste Netflix-abonnement stopt – dit komt ervoor in de plaats

Netflix heeft aangekondigd dat het goedkoopste abonnement gaat verdwijnen en wordt vervangen door andere opties. Deze abonnementen zijn er straks!

Goedkoopste Netflix-abonnement verdwijnt

Heb je op dit moment het goedkoopste abonnement op Netflix? Dan hebben we slechts nieuws, want de streamingdienst heeft aangekondigd dat het Basic-abonnement gaat stoppen. Voor dit abonnement betaal je nu 8,99 euro per maand, kijk je naar films en series in 720p en kun je op één apparaat tegelijk kijken. Binnenkort verdwijnt deze optie en moet je overstappen naar een nieuw abonnement.

In het Verenigd Koninkrijk en Canada is Netflix begonnen met het uitfaseren van het goedkoopste abonnement. Abonnees hebben een melding gekregen dat zij tot en met 13 juli gebruik kunnen maken van Netflix Basic. Daarna moeten zij overstappen naar een duurder of goedkoper abonnement. Het is de verwachting dat Netflix nog dit jaar dezelfde veranderingen door zal voeren in Nederland.

Betaald abonnement met reclame

Gebruikers van Netflix Basic hebben verschillende opties bij het kiezen van een nieuw abonnement. Je kunt kiezen voor het standaard abonnement, daarvoor betaal je 13,99 euro per maand. Series en films zijn dan te kijken in 1080p en je kunt op twee apparaten tegelijk kijken. Toch is die prijs behoorlijk hoog, zeker als je nu nog maandelijks 8,99 euro betaalt voor het goedkoopste Netflix-abonnement.

De andere optie is om voor een nieuw abonnement te kiezen, dat slechts 5,99 euro per maand kost. Dit abonnement heeft één groot nadeel, want je krijgt tussen het kijken door advertenties te zien. Netflix heeft dit goedkoopste abonnement nog niet gelanceerd in Nederland en België, dat gebeurt vermoedelijk als het huidige Basic-abonnement verdwijnt. Het abonnement met advertenties geldt dan als vervanging van Netflix Basic.

Meer streamingdiensten krijgen reclame

Ondertussen overweegt Netflix ook een gratis abonnement met reclame in een aantal Aziatische landen. De kans lijkt op dit moment klein dat deze gratis optie ook naar Nederland komt. Het is waarschijnlijker dat we hetzelfde abonnement krijgen als in het Verenigd Koninkrijk en Canada, waarvoor je 5,99 euro per maand betaalt. Wanneer het goedkoopste Netflix abonnement hier verdwijnt is nog niet duidelijk.

Je krijgt als abonnee straks dus de keuze tussen een duurder abonnement, of een abonnement met reclame. Maak jij op dit moment gebruik van het goedkoopste abonnement op Netflix? En wil je niet bijbetalen? Probeer dan eens een andere streamingdienst, zodat je nieuwe films en series kunt kijken die niet op Netflix staan. Bekijk hier alle opties:

