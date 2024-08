iPhone-game Monument Valley krijgt een opvolger … op Netflix?!

De populaire iPhone-game Monument Valley krijgt later dit jaar een derde deel, maar zal alleen beschikbaar zijn voor Netflix-abonnees.

Monument Valley 3 alleen voor Netflix-abonnees

Monument Valley is een populair puzzelspel op de iPhone, ontwikkeld door Ustwo Games. De eerste twee delen worden alom geprezen en later dit jaar verschijnt het langverwachte derde deel. Alleen zal Monument Valley 3 alleen maar beschikbaar komen voor Netflix-abonnees.

In Monument Valley 3 krijg je opnieuw prachtige werelden en breinbrekers voorgeschoteld. De makers zeggen erover: ‘Leid de nieuwe held Noor door een reeks onmogelijke landschappen en manipuleer architectuur en perspectief om verborgen paden te onthullen en ingewikkelde uitdagingen op te lossen.’

Belangrijke features

De makers beschrijven verder de volgende features die je kunt verwachten in Monument Valley 3 voor Netflix-abonnees:

A Monumental Return : beleef de magie van Monument Valley als nooit tevoren, met verbluffende nieuwe kunststijlen en onmogelijke landschappen.

: beleef de magie van Monument Valley als nooit tevoren, met verbluffende nieuwe kunststijlen en onmogelijke landschappen. Noor’s Epic Journey : volg Noor op haar bijzondere avontuur om een nieuwe krachtbron te vinden voordat het licht van de wereld voor altijd verdwijnt.

: volg Noor op haar bijzondere avontuur om een nieuwe krachtbron te vinden voordat het licht van de wereld voor altijd verdwijnt. A World of Uniqueness : elk hoofdstuk en elke puzzel biedt een unieke ervaring, met innovatieve manieren om de uitdagingen aan te gaan.

: elk hoofdstuk en elke puzzel biedt een unieke ervaring, met innovatieve manieren om de uitdagingen aan te gaan. Set Sail for Adventure : verken en los puzzels op in Noors boot en zeil vervolgens comfortabel de wereld rond.

: verken en los puzzels op in Noors boot en zeil vervolgens comfortabel de wereld rond. Discover the Beauty: ontdek de betoverende en mysterieuze visuals in Monument Valley 3, geïnspireerd door wereldwijde architectuur, experimentele kunstenaars en een wereld vol persoonlijk verhalen.

Alleen voor Netflix-abonnees

In tegenstelling tot de vorige twee delen wordt Monument Valley 3 alleen exclusief uitgebracht voor Netflix-abonnees via het Netflix Games-platform. De game is vanaf 10 december 2024 te downloaden op zowel iOS als Android. De vorige edities van de game zullen later dit jaar ook op Netflix Games verschijnen. In de tussentijd kun je Monument Valley 1 en Monument Valley 2 gewoon vinden in de App Store.