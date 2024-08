Netflix: dit zijn de prijzen van de verschillende abonnementen

Overweeg je een abonnement bij Netflix, dan wil je natuurlijk weten wat de prijzen zijn. Dit ben je kwijt voor de verschillende Netflix-abonnementen.

Netflix: dit zijn de prijzen

Netflix biedt in Nederland momenteel drie verschillende abonnementen aan, te weten Basic, Standaard en Premium. We zetten de abonnementen inclusief prijzen voor je op een rij.

Netflix Basic

Dit abonnement kost 8,99 euro per maand en is momenteel de goedkoopste optie. Er zijn landen waar je nog wat goedkoper uit bent voor een abonnement inclusief reclame. Die optie biedt Netflix in Nederland nog niet, maar mogelijk komt die in de toekomst in de plaats van Netflix Basic. Er is momenteel ook geen optie om Netflix gratis te kijken.

Je streamt bij Netflix Basic in een resolutie van 720p (HD Ready). Je kunt maximaal op één apparaat tegelijk kijken en ook offline kijken kan maar op één apparaat. Bovendien wordt ruimtelijke audio niet ondersteund.

Netflix Standaard

Netflix Standaard wordt het meest gekozen. Met een bedrag van 13,99 euro per maand zit dit abonnement van Netflix iets boven de gemiddelde prijzen van streamingdiensten. Streamen kan bij Netflix Standaard in HD-resolutie (1080p), wat voor de meeste mensen al reden genoeg is om hiervoor te kiezen.

Daarnaast kun je bij Netflix Standaard maximaal op twee apparaten tegelijk streamen en je kunt ook naar twee verschillende apparaten content downloaden om later te kijken. Ideaal dus als je een abonnement met z’n tweeën gebruikt. Maar ook hier moet je het doen zonder ruimtelijke audio.

Netflix Premium

Dit abonnement van Netflix heeft logischerwijs het meest te bieden, maar overstijgt ook de gemiddelde prijzen van streamingdiensten aanzienlijk. Je betaalt maandelijks namelijk 18,99 euro. Dat is een heel behoorlijk bedrag, maar je krijgt er wel een resolutie van 2160p (Ultra HD) voor terug.

Je kunt met Netflix Premium bovendien op vier apparaten tegelijk streamen en op maar liefst zes apparaten content downloaden voor als je offline wilt kijken. Voor een gezin met kinderen is dit dus wel een handige optie. Het is ook het enige abonnement dat ruimtelijke audio ondersteunt.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om een extra lid toe te voegen aan je abonnement. Voor een bedrag van 3,99 euro per maand extra kun je je account delen met iemand die niet bij je in huis woont.

Netflix: prijzen van abonnementen in België

De prijzen voor Netflix in België liggen net iets hoger dan in Nederland. Netflix Basic kost daar namelijk 9,99 euro, Netflix Standaard 14,99 euro en Netflix Premium maar liefst 19,99 euro. Dit betekent dat elk abonnement daar een euro duurder is dan in Nederland.