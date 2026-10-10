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HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand (iPhone-nieuws #41)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
10 oktober 2026, 19:31
2 min leestijd
HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand (iPhone-nieuws #41)

HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk en iDeal krijgt nóg een opvolger. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand

hbo max stopt

Er staat een flinke verandering te gebeuren bij Paramount en Warner Bros. Discovery. Deze bedrijven gaan namelijk binnenkort verder onder de naam Skydance. Dat heeft ook gevolgen voor de streamingdiensten HBO Max en SkyShowtime.

Hoe zit dat precies?

iDeal krijgt naast Wero nóg een opvolger – en die heeft een groot nadeel

ideal

Het is al langer bekend dat er een flinke verandering komt voor online betalen met iDeal, maar webwinkels krijgen er nóg een opvolger bij.

Dit is Mollie

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