HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand (iPhone-nieuws #41)

HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk en iDeal krijgt nóg een opvolger. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Er staat een flinke verandering te gebeuren bij Paramount en Warner Bros. Discovery. Deze bedrijven gaan namelijk binnenkort verder onder de naam Skydance. Dat heeft ook gevolgen voor de streamingdiensten HBO Max en SkyShowtime.

→ Hoe zit dat precies?

Het is al langer bekend dat er een flinke verandering komt voor online betalen met iDeal, maar webwinkels krijgen er nóg een opvolger bij.

→ Dit is Mollie

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Wacht je op een pakketje? Dan proberen oplichters daar steeds vaker misbruik van te maken met een nepbericht. Wij vertellen je waar je op moet letten!

→ Zo word je niet opgelicht!

Apple presenteert binnenkort een paar nieuwe producten. Dankzij een lek bij het bedrijf weten we nu al welke dat zijn. En het zijn er meer dan je denkt!

→ Deze Apple-producten komen eraan

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De Apple Watch Ultra 4 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, maar Apple heeft wel degelijk een paar zaken verbeterd. In deze review vertellen we je precies wat er allemaal nieuw is.

→ Lees snel de review!

Heb jij nog een oude iPhone in gebruik? Dan hebben we goed nieuws, want die iPhone is waarschijnlijk veel meer waard geworden! Maar waarom is dat zo?

→ Zovéél is je oude iPhone waard

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Apple heeft iOS 27 uitgebracht! De nieuwe softwareversie is sinds september te installeren op je iPhone. Met iOS 27 komen veel handige verbeteringen naar je iPhone, maar één irritante functie kun je beter uitschakelen.

→ Zet deze functie nu uit

De iPhone 18 Pro en Google Pixel 11 zijn twee gloednieuwe toestellen. Maar welke van de toptoestellen iPhone 18 Pro en Google Pixel 11 Pro is de beste? We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

→ iPhone 18 Pro of toch een Pixel 11 Pro?

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