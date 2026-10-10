HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand (iPhone-nieuws #41)

HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk en iDeal krijgt nóg een opvolger. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand
Er staat een flinke verandering te gebeuren bij Paramount en Warner Bros. Discovery. Deze bedrijven gaan namelijk binnenkort verder onder de naam Skydance. Dat heeft ook gevolgen voor de streamingdiensten HBO Max en SkyShowtime.
iDeal krijgt naast Wero nóg een opvolger – en die heeft een groot nadeel
Het is al langer bekend dat er een flinke verandering komt voor online betalen met iDeal, maar webwinkels krijgen er nóg een opvolger bij.
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Wacht je op een pakketje? Dan proberen oplichters daar steeds vaker misbruik van te maken met een nepbericht. Wij vertellen je waar je op moet letten!
Lek bevestigt: deze nieuwe Apple-producten komen eraan
Apple presenteert binnenkort een paar nieuwe producten. Dankzij een lek bij het bedrijf weten we nu al welke dat zijn. En het zijn er meer dan je denkt!
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De Apple Watch Ultra 4 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, maar Apple heeft wel degelijk een paar zaken verbeterd. In deze review vertellen we je precies wat er allemaal nieuw is.
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Apple heeft iOS 27 uitgebracht! De nieuwe softwareversie is sinds september te installeren op je iPhone. Met iOS 27 komen veel handige verbeteringen naar je iPhone, maar één irritante functie kun je beter uitschakelen.
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