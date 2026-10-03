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Deze 3 functies zijn alléén voor de Apple Watch Ultra 4 (en dit betaal je)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
3 oktober 2026, 11:31
3 min leestijd
Deze 3 functies zijn alléén voor de Apple Watch Ultra 4 (en dit betaal je)

Twijfel je nog welke Apple Watch je gaat kopen? Deze drie functies zijn exclusief voor de Apple Watch Ultra 4!

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Apple Watch Ultra 4 functies

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 uitgebracht! De vierde generatie van de Apple Watch Ultra heeft vooral onder de motorkap een aantal belangrijke verbeteringen gekregen. Apple heeft de smartwatch voorzien van de S11-chip, die met een aantal handige nieuwe features komt. Ben je benieuwd welke functies dit jaar exclusief voor de Apple Watch Ultra 4 zijn? Wij zetten drie voordelen voor je onder elkaar!

1. Accuduur

De Apple Watch Ultra 3 beschikte al over een ontzettend lange accuduur van 42 uur. Met de Apple Watch Ultra 4 doe je nóg langer, want de smartwatch gaat maar liefst 50 uur mee bij normaal gebruik. Zet je de energiebesparingsmodus aan? Dan doe je 84 uur met de Apple Watch Ultra 4. Het is daarmee de Apple Watch met de langste accuduur ooit, die probleemloos meerdere dagen meegaat na één keer opladen. Je hebt bij de Apple Watch Ultra 4 dus geen zorgen meer de accu tijdens een lange dag met meerdere trainingen.

Apple WatchNormaal gebruikEnergiebesparing
Apple Watch Ultra 450 uur84 uur
Apple Watch Series 1224 uur38 uur
Apple Watch Ultra 342 uur72 uur

2. Sneller snelladen

De Apple Watch Ultra 4 gaat niet alleen langer mee, maar heeft ook minder tijd nodig om op te laden. Apple heeft snelladen nóg sneller gemaakt bij de vierde generatie van de Apple Watch Ultra. Ligt de Apple Watch Ultra 4 een kwartier aan de oplader? Dan kun je de Apple Watch weer tot 18 uur gebruiken. Dat is een groot verschil met de Apple Watch Series 12 of de Apple Watch Ultra 3, die tot 12 uur meegaat na een kwartier opladen. Snelladen werkt bij de Apple Watch Ultra 4 dus nog veel efficiënter.

Apple Watch0–80% opladen15 min snelladen
Apple Watch Ultra 4ongeveer 45 mintot 18 uur gebruik
Apple Watch Series 12ongeveer 30 mintot 12 uur gebruik
Apple Watch Ultra 3ongeveer 45 mintot 12 uur gebruik
apple watch ultra geoptimaliseerd opladen

3. Verbeterde work-outs

De Apple Watch Ultra 4 is dé Apple Watch voor fanatieke sporters. Apple heeft de Work-out-app daarom een belangrijke update gegeven, want de Apple Watch Ultra 4 kan trainingen veel langer nauwkeurig bijhouden. De Apple Watch Ultra 4 beschikt over een langere maximaal verlengde Work-out. Je kunt 45 uur sporten met de vierde generatie van de Apple Watch Ultra, gedurende die tijd krijg je elke seconde een gps-meting. Tot 25 uur zitten daar ook hartslagmetingen bij. Bij de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 3 zijn die functies minder of zelfs niet beschikbaar.

Apple WatchVerlengde work-outMax. verlengde work-out
Apple Watch Ultra 425 uur met volledige gps- en hartslagmetingen45 uur met gps-meting elke seconde
Apple Watch Series 12Niet beschikbaarNiet beschikbaar
Apple Watch Ultra 320 uur met volledige gps- en hartslagmetingenNiet beschikbaar

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Apple Watch Ultra 4 prijzen

De Apple Watch Ultra 4 heeft de langste accuduur ooit, laadt nóg sneller op en houdt nauwkeurige gps- en hartslagmetingen langer bij tijdens trainingen. Dit zijn functies die exclusief bij de Apple Watch Ultra 4 zijn, bij andere modellen ontbreken deze features. Je haalt de vierde generatie van de Apple Watch Ultra voor € 898,95 in huis. Bekijk hier welke aanbiedingen er nog meer zijn:

Apple Watch Ultra 4 deals

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Siliconen ocean band S

Titanium

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€ 898,95

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Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven trail band M/L

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Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven trail band S/M

Titanium

Met mobiel internet

€ 898,95

1 dag

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Vergelijk alle Apple Watch Ultra 4 prijzen

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Achtergrond Apple Watch Apple Apple Watch Ultra 4

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