Heb je níét de nieuwste iPhone? Pas deze 3 instellingen dan direct aan

Een relatief oude iPhone kan vaak nog prima een tijdje mee, maar met deze 3 iPhone-tips haal je er wel nét wat meer uit.

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3 instellingen om aan te passen op je (oude) iPhone

Door onnodige dingen uit te schakelen, voelt jouw iPhone direct weer een stuk sneller. En de kans is groot dat je het ook merkt aan een langere batterijduur.

1. Verminder animaties

Heb je het idee dat je oudere iPhone steeds wat trager reageert? Dan kan het zeker helpen om een aantal visuele effecten uit te schakelen. iOS gebruikt allerlei animaties en transparantie-effecten om de interface er soepel en modern uit te laten zien, maar die effecten vragen ook rekenkracht. Uitschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Beweging’; Schakel de optie ‘Verminder beweging’ in.

Overgangen en animaties worden hierdoor eenvoudiger, waardoor het soms lijkt alsof je iPhone sneller reageert. Je kunt overigens ook de transparantie uitschakelen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Schakel de optie ‘Maak minder doorzichtig’ in.

2. Beperk verversen op achtergrond

Veel apps zijn ook actief wanneer je ze niet actief gebruikt. Ze kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar nieuwe informatie, zodat die direct beschikbaar is zodra je de app opent. Handig, maar op een oudere iPhone kan al die achtergrondactiviteit extra druk leggen op de processor én batterij. Bepaal daarom zelf welke apps dit mogen doen:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’.

Je kunt de functie volledig uitschakelen, maar het is slimmer om alleen apps te selecteren waarvoor het echt nodig is. Gebruik je bijvoorbeeld een app maar zelden? Schakel de optie dan uit. Op die manier beperk je onnodige achtergrondactiviteiten zonder dat je de functionaliteit van belangrijke apps hoeft op te offeren.

3. Zet belangrijke locaties uit

Je iPhone kan bijhouden welke plekken je regelmatig bezoekt. Apple gebruikt deze informatie voor verschillende persoonlijke functies en suggesties. Vind je dat niet nodig, dan kun je die optie uitschakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Daar tik je op ‘Locatievoorzieningen’;

Scrol helemaal naar beneden;

Tik op ‘Systeemvoorzieningen’;

Tik op ‘Belangrijke locaties en routes’;

Schakel de optie uit.

Het uitschakelen hiervan heeft vooral een privacyvoordeel: je iPhone houdt minder informatie bij over plaatsen die je vaak bezoekt. Daarnaast vermindert het ook een aantal achtergrondactiviteiten, wat weer helpt om je iPhone sneller te maken en de batterijduur langer.

Deze instelling maakt je iPhone natuurlijk niet opeens razendsnel, maar als je deze tips combineert, kan een oudere iPhone zeker wel wat prettiger en efficiënter aanvoelen.

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