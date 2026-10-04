Waarom je oude iPhone ineens (véél) meer waard is geworden

Heb jij nog een oude iPhone in gebruik? Dan hebben we goed nieuws, want die oude iPhone is waarschijnlijk veel meer waard geworden!

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Prijsverhogingen bij Apple

Gebruik jij op dit moment niet de nieuwste iPhone, maar heb jij nog een eerder toestel in gebruik? In dat geval heeft Apple interessante veranderingen doorgevoerd, want oudere iPhones zijn plots veel duurder bij het bedrijf zelf. Apple heeft naast de nieuwste iPhones ook een aantal eerdere modellen in het assortiment. Die iPhones kun je tegen een lagere prijs krijgen, maar die heeft Apple bij de lancering van de iPhone 18 Pro (Max) aangepast.

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Apple heeft de prijzen van alle oudere iPhones behoorlijk in prijs verhoogd. Alle iPhones zijn minimaal 100 euro in prijs gestegen, waardoor je veel meer geld kwijt bent als je voor een eerdere uitvoering kiest. Wil jij je iPhone verkopen? Dan betekenen de prijsverhogingen goed nieuws, want je oude iPhone is veel meer waard geworden bij Apple zelf. Het gaat om de iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air en de iPhone 16. Heb jij één van deze iPhones? Dan kun je meer geld vragen als je het toestel doorverkoopt.

Model Opslagruimte Oude prijs Nieuwe prijs Verschil iPhone 17 256 GB 969 euro 1119 euro +150 euro iPhone 17 512 GB 1219 euro 1369 euro +150 euro iPhone 17e 256 GB 719 euro 869 euro +150 euro iPhone 17e 512 GB 969 euro 1119 euro +150 euro iPhone Air 256 GB 1229 euro 1329 euro +100 euro iPhone Air 512 GB 1479 euro 1579 euro +100 euro iPhone Air 1 TB 1729 euro 2079 euro +350 euro iPhone 16 128 GB 869 euro 1019 euro +150 euro

iPhones véél duurder

Apple heeft de prijzen van zowel nieuwe als oude iPhones behoorlijk verhoogd. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max zijn duurder dan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Bij eerdere iPhones zijn de prijzen eveneens veel duurder geworden, zo betaal je voor de iPhone 17e nu maar liefst 869 euro. Voor die prijs kreeg je een aantal jaar geleden nog de reguliere iPhone. Voor de standaarduitvoering van de iPhone 17 betaal je inmiddels 1119 euro, nooit eerder was het basismodel zo duur.

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Naast de iPhone 17 en de iPhone 17e verkoopt Apple ook de iPhone Air en de iPhone 16. Bij de iPhone Air is de prijs gestegen naar 1329 euro, als je voor de uitvoering met 1 TB aan opslagruimte kiest ben je zelfs 350 euro meer kwijt. De opvallendste prijsstijging zien we terug bij de iPhone 16, die je nu nog voor 1019 euro bij Apple haalt. Je betaalt voor een iPhone uit 2024 dus nog steeds meer dan 1000 euro voor het bedrijf, waardoor je dus ook meer geld voor de iPhone 16 kunt vragen bij de doorverkoop. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhones bij andere aanbieders:

Inruilwaarde van jouw oude iPhone

Volgens Apple zijn de prijsverhogingen nodig door de hoge vraag naar geheugenchips. Wereldwijd is de vraag naar geheugenchips enorm gestegen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Die hoge vraag zorgt voor hogere prijzen, die we nu terugzien bij zowel de nieuwe als de oude iPhones. Je oude iPhone is daardoor in waarde gestegen, al kun je natuurlijk niet meer de nieuwprijs vragen. Ben je benieuwd wat je wél nog terugkrijgt voor je oude iPhone? Bereken hier de inruilwaarde:

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Ben je van plan om je oude iPhone te verkopen, zodat je de nieuwe iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max voordeliger in huis kunt halen? Wees er dan snel bij, want de levertijden van de nieuwe iPhones lopen inmiddels flink op. Je kunt de iPhone 18 Pro als los toestel halen voor € 1.440,-. In combinatie met een abonnement kun je deze hoge prijs eenvoudig vermijden. Bekijk hier wat de voordelen zijn als je voor de iPhone 18 Pro met een abonnement kiest:

Zoek je juist de beste iPhone van het jaar? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. De telefoon heeft grotendeels dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar de grotere batterij zorgt voor een veel langere accuduur. De iPhone 18 Pro Max gaat maar liefst 43 uur mee en heeft een 6,9-inch display. Je betaalt € 1.628,99 voor de iPhone 18 Pro Max als los toestel. Vind je dat te duur? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max in combinatie met een abonnement, want dan krijg je deze voordelen: