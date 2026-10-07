iPhone 18 Pro vs Google Pixel 11 Pro: dit zijn de belangrijkste verschillen

Welke van de toptoestellen iPhone 18 Pro en Google Pixel 11 Pro is de beste? We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro vs Google Pixel 11 Pro

De Google Pixel 11 Pro is met zo’n 1100 euro duidelijk goedkoper dan de iPhone 18 Pro. Bij Apple betaal je momenteel minimaal 1479 euro. Kies je voor meer opslagruimte (tot maar liefst 2 TB) dan betaal je beduidend meer. De Pixel is daarmee vooral interessant als je veel smartphone wilt voor relatief weinig geld.

Ben je van plan om een iPhone 18 Pro aan te schaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel dan wanneer je het los koopt. Hieronder zie je de beste deals van dit moment:

Behuizing

Beide smartphones hebben een aluminium frame en glazen achterkant en zijn IP68-waterbestendig. De Pixel 11 Pro is met 204 gram iets lichter dan de iPhone 18 Pro, die 211 gram weegt. Tegelijkertijd is de Pixel net ietsje langer dan de iphone. Een belangrijk verschil zit bij de ontgrendeling. Apple gebruikt Face ID, Google heeft gekozen voor een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm.

De Google Pixel 11 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Canyon, Olive, Fog en Obsidian. De iPhone 18 Pro is er in Bordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart.

Scherm

Beide smartphones hebben een 6,3-inch OLED-scherm met 120 Hz. De Pixel heeft echter een hogere resolutie van 2856 bij 1280 pixels en haalt volgens de specificaties maximaal 3600 nits. De iPhone komt uit op 2622 bij 1206 pixels en maximaal 3000 nits. Op papier heeft Google hier dus een kleine voorsprong.

Camera

Aan de achterkant vinden we bij beide toestellen drie camera’s. De iPhone heeft drie 48-megapixelcamera’s, waaronder een 4x telelens. Google kiest voor een 50-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel ultragroothoeklens en een 48-megapixel telelens met 5x optische zoom. Verder heeft de Pixel een 42-megapixel selfie-camera en blijft de iPhone 18 Pro op 18 megapixel steken.

De iPhone neemt 4K-video op met 120 beelden per seconde, Dolby Vision en ProRes. De Pixel kan daarentegen 8K-video opnemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prestaties

De iPhone 18 Pro draait op Apples A20 Pro-chip, Google gebruikt de Tensor G6. Beide modellen zijn verkrijgbaar met 12 GB werkgeheugen, maar de Pixel is ook beschikbaar met 16 GB RAM. De iPhone 18 Pro heeft een maximale opslagruimte van 2 TB, de Pixel blijft steken op 1 TB. Daarnaast draait de iPhone op iOS 27 en de Pixel op Android 17.

Batterij

De Pixel heeft met 4850 mAh een grotere accu dan de iPhone (4288 mAh). Toch zegt alleen de capaciteit niet alles over de accuduur. Google geeft een batterijduur van 30 uur op, de iPhone 18 Pro kan tot 34 uur video afspelen. Ook uit andere tests blijkt dat de iPhone 18 Pro in de praktijk een langere batterijduur heeft.

De iPhone ondersteunt bovendien tot 60 watt bedraad opladen, tegenover 30 watt bij de Pixel. Beide telefoons laden draadloos met maximaal 25 watt.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs Google Pixel 11 Pro

De Pixel 11 Pro is vooral interessant als je een goedkoper toestel met een helder scherm, grotere accu en krachtige zoomcamera zoekt. Op papier scoort de Pixel op veel punten iets beter, maar in de praktijk is het verschil kleiner.

De iPhone 18 Pro is de betere keuze als je waarde hecht aan iOS, snel opladen, Face ID, uitgebreide videomogelijkheden en veel opslagruimte. Ook als je meerdere Apple-apparaten gebruikt, ligt de iPhone voor de hand.

iPhone 18 Pro kopen?

Heb je al een abonnement of wil je liever een los toestel kopen? Ook dan hebben we de beste deals al voor je verzameld. Check ze hieronder!

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.