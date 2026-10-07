Lek bevestigt: deze nieuwe Apple-producten komen volgende week al

Apple presenteert volgende week nieuwe producten en een lek bij het bedrijf onthult nu al welke dat zijn. Deze aankondigingen komen eraan!

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Nieuwe functies gelekt

Er komen nieuwe producten van Apple aan! Volgens geruchten brengt Apple volgende week de nieuwe generaties van de HomePod mini en Apple TV 4K uit. Het is de verwachting dat daarnaast de compleet nieuwe HomePad verschijnt. Het lijkt erop dat deze nieuwe producten nu zijn bevestigd, want in codes van Apple zijn nieuwe functies voor de Apple TV en HomePod opgedoken. Zo verklappen tvOS 27.2, HomePod 27.2 en iOS 27.2 welke nieuwe features we binnenkort kunnen verwachten.

De HomePod krijgt ondersteuning voor een nieuw surround systeem, waarbij je vier HomePods met elkaar kunt verbinden. Bij de Apple TV krijg je meer opties om je profiel te personaliseren. In iOS 27.2 zijn juist codes opgedoken voor het Dynamic Island, want daarin zie je straks regelaars voor slimme apparaten die in de buurt zijn. Apple werkt dus aan nieuwe functies voor je slimme woning, dat geen verrassing is met de aankondigingen die worden verwacht.

Apple richt zich op smart home

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman brengt het bedrijf volgende week drie nieuwe producten voor je slimme woning uit. De HomePod mini 2, Apple TV 4K 2026 en HomePad worden verwacht. Dat er nu nieuwe functies zijn ontdekt voor zowel de HomePod als Apple TV lijkt te bevestigen dat Apple de nieuwe generaties binnenkort uitbrengt. Het is nog niet duidelijk of de gelekte functies ook naar de huidige versies van de Apple TV en HomePod komen.

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Met de nieuwe producten richt Apple zich op de categorie smart home. De HomePad moet het centrale punt van je slimme woning worden, als combinatie van de HomePod en de iPad. Op de slimme speaker kun je alle apparaten in je woning bedienen via één scherm, zodat je geen verschillende applicaties meer nodig hebt. Dat doe je op een 6- of 7-inch display, dat draait op het compleet nieuwe besturingssysteem dat Apple ontwikkelt voor de HomePad.

Release van de nieuwe producten

Naast de HomePad krijgen de Apple TV 4K en HomePod mini voor het eerst in jaren een update. De HomePod mini verscheen in 2020, de huidige versie van de Apple TV 4K komt nog uit 2022. Beide toestellen krijgen deze maand een nieuwe processor en worden veel sneller. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe Apple-producten, want het is de verwachting dat ze begin volgende week worden onthuld.

Volgens geruchten bereidt Apple een speciaal evenement voor, dat mogelijk op dinsdag 13 oktober plaatsvindt. De uitnodigingen voor dat Apple-event kunnen ieder moment verstuurd worden, dan weten we zeker dat het bedrijf volgende week met belangrijke aankondigingen komt. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!