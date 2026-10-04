Deze irritante iOS 27-functie kun je beter (direct) uitschakelen op je iPhone

Met iOS 27 komen veel handige verbeteringen naar je iPhone, maar één irritante functie kun je beter uitschakelen. Zo doe je dat!

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iOS 27

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! De nieuwe softwareversie is sinds maandag 14 september te installeren op je iPhone. Met iOS 27 komen veel handige functies naar je iPhone, zo kun je Liquid Glass eindelijk aanpassen en komt Apple Intelligence naar meer applicaties. Onder andere Safari, Foto’s en Agenda worden uitgebreid met Apple Intelligence, maar daar blijft het niet bij. Je ziet de slimme techniek ook terug in je Meldingencentrum.

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Waar je notificaties voor iOS 27 verschenen op chronologische volgorde, werkt dat met Apple Intelligence op een andere manier. Met behulp van kunstmatige intelligentie herkent je iPhone automatisch meldingen met prioriteit. Deze notificaties worden als eerste getoond, zodat de kans kleiner is dat je ze mist. Dat klinkt als een handige functie, maar in praktijk blijkt dat Apple Intelligence veel moeite heeft met het selecteren van de juiste meldingen met prioriteit.

Meldingen met prioriteit

Meldingen met prioriteit verschijnen vanaf iOS 27 automatisch op iPhones die ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Met deze functie verschijnen berichten met een tijdsaanduiding of een andere belangrijke boodschap bovenaan de lijst met notificaties. Inmiddels blijkt dat de feature nog niet helemaal naar behoren werkt in het Nederlands, waardoor irrelevante meldingen als belangrijk worden bestempeld door Apple Intelligence. Wil je dat voorkomen? Schakel de functie dan als volgt uit:

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Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Meldingen’; Tik op ‘Geef meldingen prioriteit’; Zet de schakelaar achter ‘Geef meldingen prioriteit’ uit.

Heb je meldingen met prioriteit uitgeschakeld op je iPhone? In dat geval verschijnen notificaties weer in chronologische volgorde in het Meldingencentrum. Wil je de functie voor bepaalde applicaties wel blijven gebruiken? Je kunt meldingen met prioriteit dan ook per app in- of uitschakelen. Dat doe je door op je iPhone naar ‘Instellingen > Meldingen > Geef meldingen prioriteit’ te gaan. Zet daar de schakelaar aan achter apps waarvan je meldingen met prioriteit wilt ontvangen. Zo kun je voor je zakelijke applicaties prioriteitsmeldingen bijvoorbeeld wel ingeschakeld laten staan.

Meer over iOS 27

Apple Intelligence werkt eindelijk in het Nederlands op de iPhone, maar lang niet alle verbeteringen functioneren naar behoren. Meldingen met prioriteit zijn daar één van, want Apple Intelligence heeft in het Nederlands moeite met het registreren van belangrijke meldingen. Notificaties met een tijdsaanduiding worden vaak wel nog correct geregistreerd, juist bij tekstuele meldingen gaat het nog (te) vaak mis. Dat is voor zowel privé als zakelijke gebruikers onhandig, omdat ze het overzicht in het Meldingencentrum verliezen.

Dat leidt tot irritaties onder gebruikers, die regelmatig onbelangrijke meldingen met prioriteit te zien krijgen in iOS 27. Op die manier is de kans bovendien groter dat je notificaties mist die wél belangrijk zijn. Je kunt de nieuwe instelling voor nu dus beter uitschakelen, het is de verwachting dat Apple meldingen met prioriteit in een latere iOS-update verbetert. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over iOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!