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Slecht nieuws: deze veelgevraagde Apple-functie komt voorlopig niet naar de EU

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
10 oktober 2026, 16:29
3 min leestijd
Slecht nieuws: deze veelgevraagde Apple-functie komt voorlopig niet naar de EU

Slecht nieuws als je zit te wachten op nieuwe functies van Apple, want een veelgevraagde verbetering komt naar verluidt voorlopig niet naar de Europese Unie. Om deze feature gaat het.

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Siri AI

Apple heeft veel nieuwe functies aangekondigd! Het belangrijkste onderdeel van iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 is Siri AI, dat de verbeterde versie van Apple’s spraakassistent is. Apple heeft de grootste software-updates van het jaar inmiddels uitgebracht, maar Siri AI is hier nog niet beschikbaar. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman blijft dat voorlopig zo, want hij verwacht dat Siri AI nog maanden wordt uitgesteld in de Europese Unie.

Apple onthult éíndelijk nieuwe Siri AI (maar die stelt nu al teleur)

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Gurman verwacht dat Siri AI in het beste scenario pas over vijf maanden beschikbaar komt in de Europese Unie. Dat betekent dat we de verbeterde versie van Siri op zijn vroegst pas in maart 2027 kunnen gebruiken op de iPhone en iPad. Slecht nieuws dus als je zit te wachten op Siri AI, want die lijkt voorlopig niet beschikbaar te komen voor gebruikers binnen de Europese Unie. Volgens Apple heeft dat te maken met Europese regelgeving.

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Europese regelgeving

Apple en de EU zijn het oneens over de nieuwe versie van Siri, die wordt uitgebreid met Apple Intelligence. Apple heeft in een persbericht aangegeven dat de Europese regels ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf zijn systeem meer moet openstellen voor andere AI-assistenten. Volgens Apple kan dit problemen geven met privacy en veiligheid. Het bedrijf wacht daarom vooralsnog met het uitbrengen van de verbeterde versie van Siri in de Europese Unie.

De Europese Commissie kijkt hier anders naar en vindt dat Apple aan dezelfde regels moet voldoen als andere grote technologiebedrijven. Deze regels zijn bedoeld om eerlijke concurrentie te bevorderen en te voorkomen dat Apple zijn eigen diensten voortrekt. Dat betekent dat andere AI-assistenten dezelfde kansen moeten krijgen als Siri AI. Om dat te doen moet Apple bepaalde functies van Siri openstellen voor andere (kleinere) bedrijven. Apple is het daar niet mee eens, waardoor het bedrijf ervoor heeft gekozen om Siri AI hier niet uit te brengen.

redenen ultra 4

Nederlandse versie van Siri AI

Als we Mark Gurman moeten geloven zijn Apple en de Europese Unie het nog lang niet eens over de regels waaraan Siri AI moet voldoen. Het is in ieder geval duidelijk dat Apple voorlopig niet akkoord gaat met de Europese regelgeving, al lijkt het bedrijf op de lange termijn geen andere optie te hebben. Volgens Gurman is Apple in ieder geval wel nog van plan om Siri AI uit te brengen in Europa, maar wil het bedrijf eerst meer druk uitoefenen op de Europese Commissie. We moeten in de EU daarom veel langer wachten op de veelgevraagde Apple-functie.

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Dat is overigens niet de enige reden dat we Siri AI hier nog niet kunnen gebruiken. Apple heeft meer tijd nodig om de nieuwe Siri goed te laten werken. Zo is de Nederlandstalige versie van Siri nog niet uitgebracht. Op de iPhone en iPad ontbreekt Siri AI dus de komende maanden, maar dat betekent niet dat je de nieuwe versie van Siri helemaal moet missen. Op de Mac kun je Siri AI wél al gebruiken, mits je de Engelstalige versie van macOS gebruikt. Wil je op de hoogte blijven van Siri AI? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

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Via: MacRumors
Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac, 9to5mac
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