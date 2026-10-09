Apple komt bijna met een nieuwe iPad mini – dit kun je verwachten

Apple lijkt zich op te maken voor de introductie van een compleet nieuwe iPad mini – we zetten alle verbeteringen voor je op een rij.

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Apple komt bijna met een nieuwe iPad mini

Volgens de laatste geruchten komt er binnenkort een nieuwe iPad mini aan. De kleine tablet krijgt volgens geruchten een aantal flinke verbeteringen, waaronder een ander scherm en een snellere chip. Volgens Bloomberg zou Apple de nieuwe iPad mini op of rond dinsdag 27 oktober willen presenteren. Op dezelfde dag verwachten we ook nieuwe MacBook Pro-modellen.

De huidige iPad mini verscheen in oktober 2024. Het is dus niet vreemd dat Apple bijna met een opvolger komt. De nieuwe versie lijkt bovendien meer te worden dan een eenvoudige upgrade.

De belangrijkste verbeteringen

De grootste vernieuwing is waarschijnlijk het scherm. Apple neemt vermoedelijk afscheid van lcd en stapt over op oled. Dat levert diepere zwarttinten, meer contrast en levendigere kleuren op. Ook worden de schermranden mogelijk smaller, waardoor het ontwerp moderner oogt.

We verwachten dat de nieuwe iPad mini op de A20 Pro-chip draait, dezelfde generatie processor die ook in de nieuwste iPhone Pro-modellen wordt gebruikt. Daarmee wordt de tablet een stuk krachtiger en krijgt hij meer mogelijkheden voor Apple Intelligence. Volgens de geruchten stijgt het werkgeheugen van 8 naar 12 GB.

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Ook de camera verhuist. De frontcamera komt aan de lange zijde van de tablet te zitten. Dat is vooral prettig tijdens videobellen in landschapsmodus, bijvoorbeeld wanneer je de iPad op een standaard gebruikt. Verder verwachten we een vernieuwd speakersysteem en een betere waterbestendigheid. Dat laatste zou een primeur zijn voor de iPad mini.

Hogere prijs

Met zoveel vernieuwingen ligt een hogere prijs voor de hand. Een oled-scherm en een snellere chip zijn immers geen goedkope onderdelen. Hoeveel de nieuwe iPad mini in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!