Problemen met de nieuwe kleur van de iPhone 18 Pro (die een groot nadeel heeft)

Ben jij van plan om de nieuwe iPhone te halen? Denk dan goed na over je keuze, want er zijn problemen met één kleur van de iPhone 18 Pro (Max).

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iPhone 18 Pro (Max) kleuren

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max liggen in de winkels! Apple heeft de nieuwe iPhones op woensdag 9 september onthuld, sinds vrijdag 18 september zijn ze overal verkrijgbaar. De nieuwe iPhones zijn voorzien van een nieuwe processor, verbeterde camera’s én een aangepaste behuizing. Apple brengt de iPhone ieder jaar uit in een reeks nieuwe kleuren en dat is bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max niet anders.

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max heeft Apple twee nieuwe kleuren geïntroduceerd én een veelgevraagde uitvoering teruggebracht. Laatstgenoemde is de zwarte uitvoering, die voor het eerst in jaren ontbrak bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Naast de zwarte kleur kun je ook voor zilver kiezen bij de Pro-modellen van dit jaar. De compleet nieuwe kleuren zijn bordeauxrood en gletsjer, die we nog niet eerder bij de iPhone hebben gezien.

Deze kleur heeft problemen

Waar Apple de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max uitbracht in een opvallende oranje uitvoering, kun je bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kiezen voor bordeauxrood. Juist die exclusieve kleur leidt nu tot problemen, want veel fabrikanten hebben (nog) niet de correcte tint gebruikt bij de eerste telefoonhoesjes. Dat leidt inmiddels tot teleurstelling bij de eerste gebruikers. Veel bordeauxrode telefooncases passen nét niet bij de rode uitvoering van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Heel verrassend is dat niet, want Apple maakt de definitieve kleur van de nieuwe iPhone traditiegetrouw pas bekend bij het jaarlijkse evenement. Dat is ook het moment dat fabrikanten van telefoonhoesjes de nieuwe kleur van de iPhone zien. Gebaseerd op geruchten worden de eerste telefooncases wel al geproduceerd, maar de echte kleur kan iets afwijken van eerdere geruchten. Dat is het grote nadeel van een specifieke kleur als bordeauxrood: veel telefoonhoesjes sluiten kort na de release niet aan op de rode versie van de iPhone 18 Pro (Max).

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Fabrikanten werken aan verbeteringen

Ben jij van plan om voor de bordeauxrode iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max te kiezen? En wil je dat jouw telefoonhoesje goed bij de nieuwe kleur van de iPhone past? Wacht dan nog even met het halen van een bordeauxrode telefooncase, want veel fabrikanten voeren op dit moment veranderingen door in de productie. De kleur van de hoesjes wordt beter afgestemd op de nieuwe iPhone, zodat de tinten wel overeenkomen.

Het komt vaker voor dat fabrikanten de kleuren van telefoonhoesjes na de release van de nieuwe iPhone aanpassen. In de tweede reeks van gefabriceerde telefooncases past de kleur veel beter bij de behuizing van de nieuwe iPhone. Zeker bij een specifieke kleur als bordeauxrood kunnen twee verschillende tinten al snel vloeken. Daar komt nog bij dat veel MagSafe-houders weer een andere rode uitvoering hebben, waardoor je met de iPhone, telefooncase en houder op drie verschillende kleuren uitkomt.

Accessoires voor de iPhone 18 Pro (Max)

Bij de bordeauxrode uitvoering van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is het verstandig om nog niet voor een rood telefoonhoesje te kiezen. Wil je jouw nieuwe iPhone toch beschermen? Kies dan voor een andere kleur, zodat je zeker weet dat de verschillende tinten rood niet vloeken. Je hebt inmiddels genoeg keuze uit telefooncases, want direct na de release zijn nieuwe hoesjes én screenprotectors uitgebracht voor de toestellen.

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn voorzien van een ontzettend sterk scherm, maar zijn ook duurder dan ooit. Het is daarom verstandig om voor een telefoonhoesje of screenprotector te kiezen bij je nieuwe iPhone. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone beschermd is tegen krasjes en valpartijen. Hoe nieuwer je iPhone na een jaar eruitziet, hoe meer geld je ervoor kunt vragen als je de telefoon nog wilt doorverkopen of wilt inruilen.

Maak je toestel verder compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor. Hier vind je de beste accessoires: