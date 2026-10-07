iDeal krijgt naast Wero nóg een opvolger – en die heeft een groot nadeel 

Het is al langer bekend dat er een flinke verandering komt voor online betalen met iDeal, maar webwinkels krijgen er nóg een opvolger bij.

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iDeal krijgt naast Wero nóg een opvolger

iDeal is al sinds de introductie in 2005 de populairste manier om online te betalen in Nederland. Toch gaat de betaalmethode vanaf volgend jaar op in Wero, de Europese opvolger van iDeal die de Europese betaalstandaard moet worden.

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Niet iedere webwinkel zit echter op die verandering te wachten. Dat heeft vooral te maken met een nieuwe functie van Wero: koopbescherming. Die moet consumenten helpen wanneer er bijvoorbeeld iets misgaat met een bestelling. Voor webwinkels kan dat voor extra werk zorgen en dat kan de kosten verhogen en het betaalproces ingewikkelder maken.

Nieuwe concurrent

Daar speelt Mollie op in. Dit Nederlandse betaalbedrijf, dat zo’n 350.000 bedrijven in Europa als klant heeft, introduceert Pay by Bank als alternatieve opvolger van iDeal. Volgens het Financieele Dagblad lijkt de betaalmethode sterk op het iDeal dat we nu kennen: klanten betalen rechtstreeks via hun bankrekening, zonder creditcard of andere tussenpartij. Het grote verschil is dat Pay by Bank geen koopbescherming biedt.

Dat is dan ook meteen het grote nadeel voor consumenten. Betaal je via deze methode, dan krijg je niet dezelfde extra bescherming die Wero straks wel moet bieden.

Voor webwinkels is het ontbreken van koopbescherming juist aantrekkelijk. Ze hoeven minder rekening te houden met ingewikkelde klachtenprocedures en zijn daardoor mogelijk goedkoper uit. Daarnaast zorgt de komst van Pay by Bank voor meer concurrentie tussen de betaaldiensten. Dat kan uiteindelijk ook leiden tot lagere tarieven voor webwinkels.

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Wat merk je ervan?

Als consument merk je er waarschijnlijk maar weinig van. Pay by Bank is namelijk een zogenoemde white-labeloplossing. Dat betekent dat de betaalmethode geen vaste merknaam hoeft te hebben en door verschillende aanbieders onder hun eigen naam kan worden aangeboden. Ondanks het genoemde nadeel gaat betalen via deze alternatieve opvolger van iDeal dus op dezelfde manier.

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