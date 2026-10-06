Veel meer oplichting bij DHL-pakketjes: trap niet in deze gevaarlijke truc

Wacht je op een pakketje? Dan proberen oplichters daar steeds vaker misbruik van te maken met een nepbericht. Hier moet je op letten!

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Veel oplichters bij DHL-pakketjes: trap niet in deze gevaarlijke truc

Heb je onlangs online een pakketje besteld? Dan moet je oppassen, want oplichters proberen de laatste tijd steeds vaker om je geld te ontfutselen. Dat doen ze door valse berichten uit naam van DHL naar je te sturen.

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In het bericht staat dan dat je pakket voor je klaarligt in het sorteercentrum van DHL. Er is alleen een probleem, want je moet eerst invoerkosten betalen voordat het pakket verder kan. En dat kan heel makkelijk via de link in de sms.

Die link moet je echter niet openen, want dan wordt je opgelicht. De website achter de link is geen officiële website van de pakketbezorger. Geld dat je via deze pagina overmaakt, komt bij de oplichters terecht.

Zo controleer je zelf je DHL-pakket

Het lastige aan deze truc is dat veel mensen daadwerkelijk op een pakketje wachten. Daardoor kan zo’n bericht precies op het goede moment binnenkomen.

Wil je controleren waar je pakketje echt is, klik dan zeker niet op de link van oplichters. Maar open dan zelf de officiële website van DHL of gebruik de Mijn DHL-app. Met de track & trace-code uit je bevestigingsmail toen je het product online besteld hebt kun je zelf altijd zien waar je bestelling zich bevindt. Ook eventuele berichten over invoerkosten kun je daar het beste controleren.

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Toch op de link geklikt?

Heb je de link al geopend, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen. Verander het wachtwoord van je account zet waar mogelijk tweestapsverificatie aan. Heb je ook bank- of creditcardgegevens gedeeld, neem dan contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Voor extra hulp kun je terecht bij de klantenservice van DHL of bij de Fraudehelpdesk-website.

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